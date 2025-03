Memòria de Mallorca impugnará el V Plan de Fosas que prevé exhumaciones en Esporles, Son Servera, Ibiza y Formentera

La Associació Memòria de Mallorca impugnará la licitación del V Plan de Fosas anunciado por el Govern el pasado mes de febrero, que prevé exhumaciones en Esporles, Son Servera, Ibiza y Formentera con el objetivo de localizar a víctimas de la Guerra Civil y la Represión Franquista.

Así lo confirmó su presidenta, Maria Antònia Oliver, tras la celebración este viernes de su asamblea en la que también se renovó parte de la junta directiva. Las víctimas temen que el pliego de condiciones aprobado por el Govern no ofrezca suficientes garantías de que la empresa que se haga cargo de los trabajos aplique el protocolo de exhumaciones aprobado por Naciones Unidas.

Las reticencias de las familias responden al hecho de que el quinto plan, a diferencia de los aprobados anteriormente, no ha pasado por la Comisión de Fosas por lo que la asociación memorialista no solo no ha tenido ocasión de hacer aportaciones, sino que en el momento de publicarse la licitación, ni siquiera tenía conocimiento de los requisitos exigidos.

Oliver es consciente de que la impugnación del pliego de condiciones retrasará la ejecución de las exhumaciones, pero las víctimas no quieren correr el riesgo de que se presente «alguna empresa facha» o «una empresa que no tenga experiencia en exhumaciones o que no esté dispuesta a aplicar el protocolo de Naciones Unidas».

Recuerda que es un «proceso complejo» que debe realizarse «con todas las garantías», incluyendo la «custodia de los restos», que podría ser clave en el caso de que se encuentren indicios de crímenes de lesa humanidad, como ocurrió en Porreres, que desencadenen la presentación de una denuncia judicial.

El pliego de condiciones del V Pla de Foses, publicado en la Plataforma de Contratación del Gobierno, exige que la empresa adjudicataria disponga de un «técnico coordinador de acuerdo con la Ley 10/2016 de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas de la Guerra Civil y el franquismo». «Coordinará todos los aspectos previos a la exhumación de cada fosa, los que se deriven del proceso de exhumación (siempre en coordinación con el equipo arqueológico y con la Comisión Tècnica de Desaparecidos y Fosas de las Illes Baleares), así como de las tareas que se precisen para proceder a facilitar el trabajo de identificación de las víctimas».

Memòria de Mallorca lleva un año denunciando las «dificultades» que se encuentran los familiares de las víctimas de la represión para entregar muestras de ADN. «Este Govern se cree que está por encima de todo y estamos cansados. Cuando las víctimas le comunican que quieren hacerse las pruebas de ADN les indican que llamen a la empresa y es el Gobierno quien tiene la obligación de custodiar los datos. Las cosas se tienen que hacer con garantías, de manera científica y siguiendo los protocolos y lo que vemos es desidia, falta de interés y de consideración», concluye Maria Antònia Oliver.

El V Plan de Fosas contempla un total de 12 intervenciones, una de ellas en el aljibe de s’Heretat en Esporles y seis en el cementerio de Son Servera y en la iglesia de Sant Joan Baptista en Mallorca. En Ibiza se tratará de localizar la fosa de Sant Llorenç de Balàfia y en Formentera las del cementerio viejo de Sant Francesc, la Mola y Els Pujols. Un segundo lote incluye la restauración de objetos procedentes de la fase tres de la fosa del cementerio de Ses Coletes, de la fase dos de la fosa de Sant Francesc en Formentera, del Hospital de Sang de Sant Llorenç y de la fosa de Porreres exhumada en 2021. Se prevé que los trabajos se desarrollen en 2025 y 2026 con un importe de licitación de 841.900,46 euros.