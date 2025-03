«El pescado de acuicultura es más seguro y cuesta la mitad», asegura el director de Producciones de Alevines de Aquicultura balear, Alberto Morente. En este punto, precisa que el 98 % de especies como lubinas, doradas y corvinas que se consumen en España son de acuicultura y resalta que el 60 % ha nacido y vivido en Mallorca durante sus seis primeros meses.

En relación a la seguridad alimentaria para el consumidor, Morente explica que en el caso del pescado de acuicultura está garantizada porque existe el conocimiento y control completo del proceso: desde el reproductor que inicia el proceso de cría, hasta el mostrador donde nuestros clientes compran nuestros productos. Se conoce cada detalle del proceso y se controla desde el primer hasta el ultimo día, de manera que el producto final es altamente nutritivo y seguro para las personas».

Además, expone que «igual de importante es la seguridad de nuestros animales. Por ello, desde el primero momento del proceso de producción se adoptan todas las medidas necesarias para ello, siendo una de las más destacadas el programa de vacunación. En concreto, se lleva a cabo en el quinto mes, con el objetivo proteger a los animales contra las enfermedades y mantener su salud y bienestar durante toda su vida».

Especial relevancia tiene el laboratorio, que se encarga de llevar a cabo los análisis veterinarios de producción, de calidad del agua, de los alimentos y de la salud de los peces. El director de Producciones de Alevines de Aquicultura balear resalta que esto es imposible hacerlo con los peces que viven en el mar. «Con los peces de acuicultura se evitan enfermedades como el anisakis».

Propiedades nutricionales

Además, destaca que a nivel nutricional no hay diferencias con el salvaje, e incluso, defiende que el primero tiene garantizadas ofrecerlas al 100 % al tener una producción controlada; algo que «no siempre sucede con el segundo, ya que se crían libremente en el mar ante todo tipo de adversidades».

Preguntado por si hay diferencias de sabor, admite que los paladares más selectos pueden percibirlas pero sostiene que la gran mayoría de consumidores no. No obstante, no quiere entrar en polémica con el pescado salvaje y declara que «son dos productos diferentes. El salvaje tiene disponibilidad según la época del año y es más caro, pero puede ser una opción considerada más exclusiva; mientras que el de acuicultura es para consumo diario, a un precio asequible y que nos asegura a los consumidores acceso a proteína de alta calidad».

Otra de las ventajas que destaca de los peces de acuicultura es que «no hay lugar al desabastecimiento», puesto que se lleva a cabo una producción controlada. Además, los peces se capturan con la talla que corresponde y no antes de tiempo. El control de una producción ajustada a la demanda igualmente es una de las ventajas de sostenibilidad que aporta la acuicultura.