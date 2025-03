PP y Vox desencallan posturas y abren la puerta a un acuerdo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la cúpula de Vox no llegaron este jueves a ningún acuerdo concreto pero la reunión celebrada en Palma, que duró cerca de tres horas, sirvió para desencallar posturas y abre la puerta a un acuerdo general que permita sortear la legislatura sin los choques constantes a los que se ven abocados los dos partidos. Las fuentes consultadas señalan que no se llegó a ningún acuerdo concreto y específico, pero en el espíritu de las dos partes quedó la voluntad de seguir negociando.

Por parte de la dirección de Vox se desplazó a Mallorca Montserrat Lluís, vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox. Hay posibilidad de acuerdo, según se indica. Lo más inmediato es la validación del decreto que permite construir 20.000 viviendas en Palma. Vox se había negado hasta ahora a dar su apoyo al texto, pero, un día antes de la reunión, Manuela Cañadas ya insinuó la posibilidad de aceptar el texto a cambio de otras concesiones.

No está confirmado por las partes, pero todo apunta a que el voto de Vox podría ser, finalmente, una abstención. No se bloquearía la tramitación, el decreto seguiría operando en Palma, pero mientras tanto el Parlament lo tramitará como proyecto de ley para que los partidos presenten sus propuestas. Es aquí donde Vox podría presentar enmiendas para introducir sus peticiones: que el decreto se extienda a otros municipios de las Islas, de forma singular a los que rodean a Palma, y que se abra la posibilidad de liberalizar suelo en las Áreas de Transición.

Ninguna de las dos formaciones ha querido dar más detalles de la reunión y no aclaran si en ella se habló o no del relevo de Manuela Cañadas como portavoz de Vox, algo que el PP veía con buenos ojos. A la vista del resultado positivo del encuentro, la opción más probable es que Cañadas siga siendo la portavoz ya que en las filas de Vox no se entendía la posibilidad de que el relevo lo pidiera otro partido. Fue una reunión cordial, según aseguran, lo que apuntala la idea de que Cañadas seguirá siendo la interlocutora.

Otro de los temas que estaban sobre la mesa, además del decreto presupuestario, es la posibilidad de reabrir una negociación en materia de Presupuestos que se salde con la aprobación de las cuentas de este año. El PP quería aprovechar para expresar su malestar por el hecho de que Vox apoyara unas enmiendas del PSIB en materia presupuestaria para aumentar el control sobre las cuentas y que, de facto, dejan al Govern con 400 millones menos.

Algunas fuentes del PP han asegurado estos días que ya es tarde para volver a formalizar todo el proceso que lleve a la aprobación de los Presupuestos, que podría llegar a finales de mayo. Por ello, señalaban estos días que, a estas alturas del año, es mucho más práctico frenar las enmiendas del PSIB que apoyó Vox y seguir adelante con los presupuestos prorrogados. Es probable que en los próximos días haya más reuniones para ir cerrando estos asuntos donde está el choque.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, llegó a la reunión con voluntad de cerrar un acuerdo y el día anterior ya había intentado rebajar la tensión con sus antiguos socios. Dijo que el PP no pedía la cabeza de Cañadas ni de nadie, aunque sí reclamó un interlocutor, «el que diga Vox», con el que mantener «una relación fluida y desde el respeto mutuo». «No exijo cambios de portavoces porque no soy quién para hacerlo y soy respetuosa con los otros partidos, como también pido que sean respetuosa con el mío», señaló.