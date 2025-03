El Ministerio de Hacienda devolverá entre 500 y 12.000 euros a unos 25.000 jubilados de Baleares, correspondientes a los retrasos de las mutualidades que serán abonadas en un sólo pago este 2025. El secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Baleares, Pedro Berruezo, ha explicado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que las devoluciones se harán en un único pago este año, en lugar de en los cuatro previstos inicialmente hasta 2028. La cantidad variará en función de la edad del pensionista, los años cotizados, como mutualista y el importe de su pension actual. «A mayor cantidad de cada una de dichas variables mayor es el importe», ha señalado el sindicalista. Además, ha resaltado que abonarán los intereses, cosa que no estaban haciendo hasta la fecha.

Berruezo señala que la cantidad adeuda pendiente en todo el Estado español es superior a los 4.000 millones de euros, puesto que ya se han pagado en torno a 1.300 millones. No obstante, ha precisado que «hay algunos casos pendientes no cuantificados en todo el territorio, ya que están pendientes de resolver por la Agencia Tributaria; esto es lo que si tiene ella registrado hasta la fecha».

El secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Baleares ha expresado su satisfacción por el cambio de postura de la ministra de Hacienda, ya que considera que es de «justicia. Una buena noticia que restituye ese derecho de igualdad a todos los ciudadanos». Además, lo ha atribuido a las presiones realizadas por los sindicatos UGT y CCOO «para no perjudicar a las personas mayores que ya lo habían cobrado en un solo pago».

En este punto, ha recordado que el Ministerio tiene que devolver el IRPF que los mutualistas han pagado de más gracias a «las reclamaciones previas y sentencias del Tribunal Supremo, que reconocía el derecho a esas devoluciones y se podían reclamar retroactivamente hasta el 2019 incluyendo por tanto los ejercicios de 2020, 2021, 2022».

¿Tienen que hacer algo los jubilados?

Preguntado por si los jubilados afectados tienen que realizar algún trámite para cobrar el IFPR que han pagado de más, Berruezo responde que aún no saben si será necesario hacer algo o no. No obstante, ha subrayado que están muy pendientes para poder comunicarlo a los jubilados lo antes posible.