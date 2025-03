Baleares cerró 2024 con el absentismo laboral más bajo de España

Baleares registró el pasado año una tasa de absentismo laboral del 5,7 %, que es la más baja del mercado de trabajo en el país, según un informe del portal Randstad Research a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a aumentar una décima en el último trimestre del año, la tasa en el archipiélago se mantiene por debajo del 6,7 % de media nacional, ha detallado Randstad este jueves en un comunicado. A Baleares le siguen la Comunidad de Madrid (5,8 %) y la Comunidad Valenciana (6,1 %), mientras que en el conjunto del país, cerca de 1,46 millones de empleados faltan diariamente a su puesto de trabajo, de los cuales un 22,2 % lo hace sin baja médica.

El absentismo con incapacidad temporal (IT) descendió una décima en Baleares, hasta situarse en el 4,2 %, con una media de 6,5 horas no trabajadas por esta causa en el cuarto trimestre del año. Los profesionales de las islas dejaron de trabajar unas 25 horas de media, cuatro jornadas laborales completas, una cifra inferior a las 8 horas no trabajadas por IT de media en España.

Por sectores, la industria lideró el pasado año el absentismo en el país, con el 7,2 % de las horas pactadas, seguida de los servicios (6,7 %) y la construcción (5,6 %).