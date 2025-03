El Consell de Mallorca elimina por error el requisito del catalán en cuatro plazas

El Consell de Mallorca ha suprimido por error el requisito de tener una titulación sobre conocimiento del catalán para cuatro puestos de trabajo en la Fundació Mallorca Turisme. Més advirtió este miércoles en un comunicado de la supresión de estos requisitos, tal y como se puede comprobar en el documento que mañana votará el patronato de la entidad para modificar los puestos de trabajo de la fundación. Desde la institución insular admitieron a este diario que esto se debe exclusivamente a un fallo en la redacción del texto entregado porque el requisito «está y estará» y garantizaron que la equivocación se subsanará en cualquier caso.

Las plazas afectadas por este error correspondían a tres puestos de auxiliar administrativo y una de especialista de datos en los que no figuraba el requisito de un nivel C1 o B2, como se suele requerir según el cargo. El portavoz de Més en el Consell, Jaume Alzamora, al ver la ausencia del requisito lingüístico, denunció públicamente la situación y dijo que pediría frenar la votación de la modificación de la relación de puestos de trabajo de la fundación.

Tentación latente

El PP de Marga Prohens, que no ha planteado públicamente la eliminación del requisito del catalán, como sí pide Vox, solo se ha mostrado favorable a reducir el nivel de exigencia en según qué plazas. Hace un año, de hecho, se especuló con la posibilidad de que ambos partidos pactaran que este requisito dejara de ser general en toda la Función Pública y solo se pidiera en puestos específicos. Esto, sin embargo, no se llegó a concertar. En Calvià y Palma el catalán sí que ha pasado a ser un mérito y no un requisito. En algunas convocatorias municipales incluso ni siquiera se pide. El PP de Llorenç Galmés, en cambio, jamás se ha pronunciado sobre este asunto por lo que respecta al Consell, donde gobierna con Vox.