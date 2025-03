El PP sólo aceptará que la ‘ley de los pollos’ aluda al catalán si nadie se opone

El Partido Popular ve «con buenos ojos» una enmienda que Vox ha presentado a la futura ley que pone límites a las macrogranjas y que, aunque no tiene que ver con la norma –pues lo que pretende es extender a cuatro años el plazo del personal interino de la Administración para obtener el título de catalán– coincide con su planteamiento. Pero sólo la apoyará si nadie se opone y no se rompe el consenso para fijar un límite a estas instalaciones.

Así lo ha indicado el portavoz del grupo parlamentario ‘popular’, Sebastià Sagreras pese a que ha evitado en todo momento responder si votará «sí» o «no» a la enmienda. Así y todo, Sagreras ha considerado que expresaba «claramente» la posición de su grupo. Una enmienda en el mismo sentido ya había presentado el PP durante la tramitación de otra ley ajena a esta cuestión: la que regula los polígonos. Lo que ocurre es que, en esa ocasión, la enmienda ni se llegó a votar por un defecto de forma.

Esta ley se aprobó en principio como decreto ley en virtud de un acuerdo entre el PP y Més per Mallorca para evitar que una macro granja de pollos se instalara en Sineu. El vecindario se opuso de manera rotunda e, incluso, el ayuntamiento suspendió la tramitación.

Antes de que Sagreras fijara la posición del PP, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ya había advertido de las consecuencias que podría tener que los ‘populares’ colmaran las pretensiones de Vox.

«Que no se hagan trampas al solitario, que con Més per Mallorca no se juega», indicó el portavoz que criticó «el mal uso» que se hace del reglamento del Parlament, que permite usar un texto legislativo para presentar enmiendas que no tienen nada que ver. El ecosoberanista reclamó una «reflexión conjunta» sobre esta práctica parlamentaria. Y añadió: «Si el PP acepta, esa ley decaerá, o al menos le retiraremos al apoyo y el PP tendrá que buscar otros aliados».

Si el Govern buscó el apoyo de Més per Mallorca para presentar ese decreto (que luego convalidó y ahora se está tramitando como ley) es porque Vox se oponía a la medida. Vox siempre se ha presentado como defensor del agro y del mundo rural y dice que la mayoría de estas propuestas regulatorias responden a los «dictados» de la «Agenda 2030».