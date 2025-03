La Fiscalía reclama recuperar el monte destruido por un empresario

La Fiscalía mantiene la petición de un año y tres meses de cárcel para el empresario acusado de destrozar una zona de bosque en Llucmajor. En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha defendido que la actuación del acusado supuso un daño irreparable para el hábitat de especies protegidas. Recordó la actuación contumaz del dueño de la finca que en cinco años roturó sin permiso 45 hectáreas de zona forestal para destinarlo a plantar viñedos. En cuatro ocasiones fue sancionado por la Conselleria de Medi Ambient y mantuvo la misma actitud. Pagaba la multa de forma inmediata pero nunca ejecutaba la segunda parte de la sanción: devolver el terreno a su estado natural.

«Sabía que tenía que pedir autorización y que no se le podía conceder porque son actuaciones ilegalizables», recordó la fiscal. En marzo de 2022 fue detectada la última de las infracciones, cuando una inspección del Seprona y Medi Ambient para perseguir cebos con veneno para milanos, descubrió una excavadora en la finca que roturaba una superficie de cerca de dos hectáreas y seis tortugas de tierra protegidas aplastadas. También rechaza que la conducta no pueda ser castigada penalmente después de que el empresario haya pagado ya una sanción administrativa. Señala que ya había declarado como imputado cuando hizo el abono y que podría haber paralizado el expediente ante la causa penal. «Era obligación del acusado», mantiene.

Por su parte, la defensa del acusado, Miguel Pascual Bibiloni, ejercida por el abogado Eduardo Valdivia, sostiene que no se ha cometido ningún delito y que la conducta no encaja con el tipo penal, que no incluiría una actividad como desbrozar y roturar un terreno. La defensa se basa en gran parte en las conclusiones de un perito que declaró ayer en el juicio. El experto considera que el área afectada no tiene un valor importante dado que se trata de vegetación endémica que sería fácil de recuperar, sobre todo matorral bajo y ullastre y que, en ese caso, volverían las tortugas y otras especies endémicas. «No hay ningún daño ecológico que sea irreparable», dijo.

La acusación, además de la petición de cárcel reclama la imposición de una pena de multa a la sociedad que es dueña formalmente de la finca. También que se obligue a reponer el estado del terreno al original y que, para ello, se elabore un plan de actuación que el acusado tenga que cumplir como parte de la condena penal. En total son 11 hectáreas las que son objeto del juicio. El resto habían prescrito cuando se inició la causa penal.