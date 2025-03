Casi uno de cada cuatro hogares con niños de Baleares no se pudieron permitir ni una semana de vacaciones en 2024

Casi uno de cada cuatro (el 23%) de los hogares de Baleares con niños menores de 16 años no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana en 2024, lo que supone una caída de 19 puntos porcentuales respecto a hace diez años.

Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de la que también se desprenden cifras como que el 7,6% de estos hogares no pudieron participar en viajes o acontecimientos escolares o que el 5,2% no dispone de equipos de ocio al aire libre.

El 4,9% no tienen regularmente actividades de ocio y el 4,2% no pueden celebrar las ocasiones especiales ni tienen un lugar adecuado para estudiar o hacer los deberes. Los porcentajes bajan al hablar de aquellos que no disponen de ropa nueva (1,8%), que no pueden reunirse con sus amigos para jugar e invitarles a tomar algo (1,4%) o no tienen juguetes que poder emplear dentro de su vivienda (1%).

Más escasos son los hogares en los que no disponen de los libros adecuados para los menores de 16 años o en los que éstos no comen fruta y verdura fresca al menos una vez al día (0,6%) y que no disponen de dos pares de zapatos adecuados (0,1%).