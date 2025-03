Cañadas sólo se irá si se lo pide Abascal, no el PP

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha precisado este miércoles que si Santiago Abascal le pide que deje el puesto lo hará pero, en nigún caso porque sea el PP quie se lo solicite.

Así ha respondido al propósito del PP de buscar otro interlocutor, del que Utima Hora ha informado y que ha centrado la actualidad política.

«Tengo el apoyo de la dirección nacional de mi partido», ha dicho Cañadas que ha reiterado las críticas por la actuación del PP. La portavoz de Vox ha calificado como «chantaje de Prohens» lo sucedido. Además, Cañadas ha informado que esta mañana ha hablado con la dirección de su partido y luego ha señalado que no está «atornillada a una silla» y que sólo acata las indicaciones de Vox.

Prohens trata de rebajar la tensión

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha tratado de rebajar la tensión con sus socios de Vox y ha negado que ella haya exigido la salida de Manuela Cañadas como portavoz en el Parlament. «No exijo cambios de portavoces porque no soy quién para hacerlo y soy respetuosa con los otros partidos, como también pido que sean respetuosa con el mío», ha dicho. En cualquier caso, ha reconocido de forma velada que las relaciones con Cañadas no son buenas. «Lo que he pedido es tener un interlocutor, el que Vox decida, con una relación fluida desde el respeto mutuo», ha precisado.

Las relaciones del PP con Vox no son buenas y la dirección de los 'populares' atribuye esta situación a Cañadas. En el PP aseguran que el cambio de portavoz ayudaría buscar soluciones y así se lo trasladarán a la dirección de Vox, según todas las fuentes consultadas. Creen que las medidas que están ahora atascadas, sobre todo el decreto de vivienda, son culpa de la actual portavoz.

Cabe recordar que Manuela Cañadas ha pedido el Govern que retire este decreto porque no está de acuerdo con lo que plantea, pero Prohens ha puntualizado a la portavoz de Vox: «Esto no va de la exigencia de una persona, sino de la palabra dada», ha dicho. La presidenta ha recordado que el propio partido había exigido estas medidas, que además las ha pedido el alcalde de Palma de acuerdo con Vox.