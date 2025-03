Prohens admite que no hay una relación fluida con Cañadas pero dice que es Vox quien debe decidir sus portavoces

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha tratado de rebajar la tensión con sus socios de Vox y ha negado que ella haya exigido la salida de Manuela Cañadas como portavoz en el Parlament. «No exijo cambios de portavoces porque no soy quién para hacerlo y soy respetuosa con los otros partidos, como también pido que sean respetuosa con el mío», ha dicho. En cualquier caso, ha reconocido de forma velada que las relaciones con Cañadas no son buenas. «Lo que he pedido es tener un interlocutor, el que Vox decida, con una relación fluida desde el respeto mutuo», ha precisado.

Las relaciones del PP con Vox no son buenas y la dirección de los 'populares' atribuye esta situación a Cañadas. En el PP aseguran que el cambio de portavoz ayudaría buscar soluciones y así se lo trasladarán a la dirección de Vox, según todas las fuentes consultadas. Creen que las medidas que están ahora atascadas, sobre todo el decreto de vivienda, son culpa de la actual portavoz. Manuela Cañadas ha pedido el Govern que retire este decreto porque no está de acuerdo con lo que plantea el decreto, pero Prohens ha puntualizado a la portavoz de Vox: «Esto no va de la exigencia de una persona, sino de la palabra dada», ha dicho. La presidenta ha recordado que el propio partido había exigido estas medidas, que además las ha pedido el alcalde de Palma de acuerdo con Vox. Noticias relacionadas El PP pide la cabeza de Cañadas a Abascal como condición para cualquier acuerdo «No se entendería que Vox no apoyara una medida que venía pidiendo desde hace meses», ha dicho Prohens. Ha añadido que el votante de Vox no lo entendería, pero tampoco la formación de Santiago Abascal, lo que supone que la presidenta atribuye a Cañadas, de forma indirecta, el bloqueo a esta medida. También ha señalado que Vox debe actuar desde el respeto a la ponderación de fuerzas en el Parlament, «que no es otra cosa que respetar la democracia y lo que eligieron los ciudadanos». «Estamos desbloqueando suelos que llevan más de 20 años bloqueados, que estarán en un plazo de 18 o de 24 meses para comenzar los proyectos en un momento de máxima emergencia habitacional», ha dicho. Ha reconocido que un gobierno en minoría debe buscar apoyos «y cuando haya acuerdo lo contaré». La presidenta se ha preguntado por qué no se ha desbloqueado antes estos suelos «ante un situación dramática». «Cuantos más datos conozco, más segura estoy: quizá estaban bloqueados porque la situación de emergencia habitacional es la que se perseguía», ha concluido.