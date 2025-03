O recomposición o elecciones anticipadas

No hay medidor de tamaño suficiente para mostrar el alejamiento absoluto que hay ahora mismo entre PP y Vox. Nunca habían estado tan enfrentados. El bloqueo al plan para construir 20.000 viviendas ha roto la baraja y desde el PP no quieren saber nada de Manuela Cañadas. La señalan como responsable única del boicot a todos los planes de Marga Prohens y creen que, mientras ella esté al frente del partido, no hay nada que hacer porque no será posible llegar a un acuerdo en ninguno de los temas clave. El Govern de Prohens está en parada técnica: no puede aprobar nada con sus socios pero tampoco la oposición tiene la intención de ayudarle, ni siquiera para sacar unas propuestas antisaturación con las que podría estar de acuerdo.

La decisión es dejar sola a Prohens y poner de manifiesto esa soledad cada vez que haya una votación aunque para ello haya que hablar con Vox. Aún no hay respuesta a la pregunta de si Vox aceptará la exigencia de Prohens de que caiga Cañadas y, de hacerlo, por qué, pero lo que se ve claro es que esta situación de bloqueo no puede durar mucho más. O PP y Vox recomponen en unos meses sus relaciones y tratan de pactar un nuevo statu quo vaya bien a ambos o la presidenta debería empezar a pensar en un adelanto electoral ante la posibilidad de que esto sea una agonía. Hay una tercera opción: que la izquierda busque acuerdos con el PP para aislar de verdad a Vox y que el PP se avenga en serio a consensuar medidas con sus rivales, pero esta hipótesis no deja de ser ahora mismo una quimera. Nadie quiere elecciones, ni Prohens, que puede verse con el mismo resultado electoral y además con la exigencia de Vox de entrar en el Govern, ni el PSOE, que las quiere a la vez que unas generales a ver si la izquierda remonta. Tampoco las quiere Vox, completamente rota y sin aparato en las islas, pero tal vez al final termine provocándolas sin querer. Y luego está lo de Le Senne, claro, con un pie fuera.