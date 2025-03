Una maquilladora lanza un crowdfunding para recuperar el material que le han robado: «No puedo seguir trabajando»

Nunca habría imaginado que algo así podría llegar a ocurrirle. Xisca Covas, maquilladora profesional con una dilatada trayectoria en Palma, ha abierto un crowdfunding para «poder seguir ejerciendo» después de que le robaran del coche todo su material de trabajo, valorado en más de 10.000 euros.

Desde que hizo el llamamiento hace 11 días hasta ahora ha reunido 3.485 euros de más de un centenar de donantes, particulares y empresas que le han servido de apoyo en un momento difícil. «Estoy muy agradecida por cómo se ha volcado toda Mallorca conmigo y parte de la Península. Me he sentido muy querida y arropada por todas y todos mis compañeros y compañeras de trabajo, familia, amigos y no conocidos. Toda esta solidaridad y hermandad no la voy a olvidar nunca», dice emocionada.

El robo ha sido denunciado en la Policía Nacional pero hasta este martes 25 de marzo no se ha identificado a ningún sospechoso. Cuando su amiga Elisabeth Salcedo le habló de abrir el crowdfunding, fijaron el objetivo de recaudar 5.500 euros, aunque el valor del material sustraído supera los 10.000 según la denuncia a la que ha tenido acceso Ultima Hora.

En las dos maletas que dejó en el Polígono de Can Valero mientras estaba en el gimnasio, había maquillaje, secadores y productos de belleza profesionales. «Me han robado todo mi material. Esto no solo se traduce a la pérdida de material y el gran reembolso económico que tendré que hacer sino en el parón directo que esto supone para mi trabajo. Soy autónoma, por lo que sin el material no puedo seguir trabajando», explica. Asegura que ya ha gastado 3.000 euros en productos y le queda mucho por reponer.

«Lo único que puedo hacer es pedir que si sentís que me podéis ayudar aunque sea un mínimo cada uno, quizás pueda recuperar aunque sea un poco la base de mi material y poder empezar otra vez la rueda para conseguir el material de trabajo», dice el llamamiento que ha realizado en redes sociales. El caso de Xisca Covas evidencia la vulnerabilidad laboral y económica de muchos autónomos en España.