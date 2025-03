Llega un nuevo eclipse solar: así podrás verlo desde Mallorca

Quedan pocos días para que en España y en parte del mundo se pueda observar un nuevo eclipse solar, un fenómeno astronómico en el que la luna cubre total o parcialmente el disco solar, generando un espectáculo en el cielo que pocas veces se puede observar.

Según datos del Observatorio Astronómico Nacional, en esta ocasión tan solo se podrá disfrutar de un eclipse solar parcial, donde la Luna tan solo roza parte del astro y no llega a cubrirlo completamente. En el caso de Baleares, el eclipse será visible el próximo 29 de marzo a partir de las 11:02 horas, cuando el satélite comienza a rozar el Sol. Con el pasar del tiempo comenzará a ganar más espacio hasta alcanzar su máximo a las 11:45 con una magnitud de 0,2. A partir de ese momento, la luna comenzará a alejarse y a las 12:29 el disco solar volverá a la normalidad.

Calendario del eclipse solar parcial en Palma. Foto: Observatorio Astronómico Nacional

Cabe destacar que este fenómeno sucede durante el día, por lo que será perfectamente visible para cualquier persona que decida alzar su vista al cielo. De todas formas, no hay que olvidarse que mirar directamente al Sol puede ser dañino para los ojos, por lo que se recomienda no observar en periodos prolongados de tiempo o mirar a través de las llamadas «Gafas de eclipse solar», hechas con los materiales adecuados para no dañar la vista. Es importante verificar que estén homologadas.

Para los que quieran no perderse ningún detalle de este acontecimiento, la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca ha organizado un evento de observación en el Quarter General Luque en Inca de 10:00 a 13:00 horas donde todo el mundo podrá contemplar el eclipse a través de telescopios profesionales.