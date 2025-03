El Govern ha comprado 35 viviendas a grandes tenedores pero las de sa Pobla no son aptas

El Govern balear ha comprado 35 viviendas a grandes tenedores por 4,7 millones esta legislatura, pero en el caso de las 21 sujetas a compraventa en sa Pobla y que denunció la oposición, «no estaría dentro de los supuestos que prevé la ley», ha asegurado este martes el conseller de Vivienda, José Luis Mateo.

En el turno de control al Govern en el pleno del Parlament, Mateo ha explicado que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) no recibió notificación sobre esa operación de sa Pobla porque de hecho no está incluido en los supuestos que establece la ley, dado que la compraventa no es entre dos grandes tenedores, porque el vendedor sí lo es pero el comprador no.

Mateo ha insistido en que el caso de sa Pobla, con la información de la que dispone por el momento el Govern, no sería una operación apta para que el Govern ejerza el derecho de tanteo y retracto. «No es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de si la ley de Vivienda de 2018 lo permite o no», ha respondido al diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, que fue quien denunció públicamente el caso.

Rosa ha criticado que haya tenido que ser él, en la oposición, quien haya detectado la operación de sa Pobla que ha supuesto una compra de las viviendas «a precio ridículo para venderlas a precio de oro, un pelotazo en toda regla» y ha acusado al Govern de «poner la alfombra roja» a los especuladores.