Crisis del huevo: en Mallorca hay más de 3.000 explotaciones de gallinas para autoconsumo registradas

El precio de los huevos está disparado, en lo que va de año ha subido más de un 30 %, y se prevé que aún se incremente más si se confirman las intenciones de EEUU de importar este producto alimentario de España, ya que allí la gripe aviar ha causado la muerte de más de 160 millones de gallinas. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, advierte que si esto se produce la unidad podría venderse a un euro, e incluso, puede haber problemas de abastecimiento. Ante esta situación, muchas personas están optando por tener gallinas en su casa para autoconsumo.

La normativa en vigor establece que para tener aves de corral para autoconsumo es necesario registrarlas en la Conselleria d'Agricultura; el máximo permitido son 20 animales por explotación de autoconsumo, ya que a partir de esa cifra se tienen que inscribir en el registro agrario.

El director general d'Agricultura, FernaNdo Fernández, precisa que en Mallorca hay registradas 3.002 explotaciones para autoconsumo, con 74.037 aves de corral. En el conjunto de Baleares son un total de 4.348 explotaciones y 95.288 aves; por lo que mayoritariamente se encuentran en Mallorca. Además, asegura que la mayoría de las personas que tienen gallinas en sus domicilios para autoconsumo las tienen registradas.

La norma establece que en el caso de no hacerlo se prevén multas de entre 600 y 3.000 euros, ya que se trata de una infracción leve. Sin embargo, el director general d'Agricultura insiste en que en Baleares no se ha puesto ninguna sanción por no tener registradas las gallinas destinadas al autoconsumo; la citada normativa está en vigor desde el ejercicio 2020. «No se ha puesto ninguna multa, ni se ha iniciado ningún procedimiento sancionador», recalca.

En este sentido, explica que tras la aprobación del real decreto de ordenación avícola, cada comunidad autónoma elaboró un procedimiento sancionador y Baleares apostó por valorar la gestión del riesgo. «Tener gallinas para autoconsumo no se considera que sea una actividad de riesgo», argumenta Fernández.