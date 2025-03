Carlos Lucio, el nuevo rey de la calle de la Cerveza en la Platja de Palma

El 'Ballermann', como denominan los turistas alemanes la zona de fiesta de la Platja de Palma, todavía se encuentra en un letago debido a la temporada invernal. Pero para el exdirector de Megapark Carlos Lucio, quien se incorporó al restaurante Playa en 2024, este es exactamente el momento ideal para hacer planes y llevar a cabo renovaciones en sus instalaciones de la Bierstraße, popularmente conocida como calle de la cerveza, según reveló a Mallorca Magazin.

Su Et Dömsche inaugura la nueva temporada el 27 de marzo y la Sommerland el 3 de abril. También se añadirá como tercer restaurante el nuevo Sommerland Mallorca, antes conocido como Las Palmeras, pero la fecha exacta de su apertura aún no está clara y se prevé probablemente para el 3 o el 10 de abril. «A veces, el tiempo no solo depende de nosotros, sino también del trabajo previo. Sin embargo, quiero que el restaurante luzca perfecto; al fin y al cabo, queremos ofrecer mucho a nuestros comensales», dice Lucio.

El nuevo destino de verano de Mallorca pretende tener un «toque alemán» no sólo en su aspecto. También la calidad debe ser acorde a «los más altos estándares alemanes», según sus propias palabras. Para garantizar que ningún tornillo esté suelto, que cada mesa permanezca firme y que cada estante esté bien montado, Carlos Lucio encarga el trabajo a trabajadores alemanes. Invirtió la friolera de 750.000 euros en su nuevo restaurante. «Estamos rediseñando el restaurante para darle un ambiente acogedor de cervecería al aire libre y, con su techo alto, para que se parezca visualmente al restaurante beige Sommerland. Actualmente estamos trabajando en los baños y sanitarios, que también contarán con elementos de madera», relata.

Cuando se le pregunta si le gustaría que le llamaran «el rey de la calle de la cerveza» ahora que es propietario de tres restaurantes en la calle de Miquel Pellisa, popular entre los turistas alemanes, inicialmente solo responde con una sonrisa. «No, también hay otros grandes restauradores y hosteleros aquí, entre ellos los hermanos Juan Miguel y Mika Ferrer, así como Michael Bohrmann y su esposa Felicitas», relata.

No existe competencia codo a codo entre ellos. «Tenemos más bien una relación amistosa», dice Lucio, mientras saborea con deleite su café durante la entrevista de MM en el Deutsches Eck. De vez en cuando interrumpe la conversación durante un minuto o dos para comprobar cómo van las obras en Sommerland Mallorca. En Et Dömsche también se han realizado algunas obras de renovación en la terraza exterior y en las últimas semanas se ha instalado una nueva pantalla LED adicional.

«También ampliamos nuestra oferta culinaria y servimos a nuestros visitantes platos típicos de Colonia». También se están renovando los terrenos de verano. Aquí se han realizado algunas mejoras y se han modernizado los trasteros. «Son cosas que los visitantes quizá no noten a primera vista, pero que nos ayudan mucho con el servicio y el trabajo», afirma el restaurador.

Los visitantes de los tres restaurantes de Carlos Lucio son en su mayoría turistas de habla alemana. «Mis clientes, el 90 % de los cuales provienen de Alemania, Austria y Suiza, son algo mayores que los de Megapark o Bierkönig; seguramente superan los 30 años. Por eso, aquí todo es más tranquilo y relajado», dice Lucio. También tiene una afinidad personal con Alemania. «Durante mis décadas trabajando en el sector turístico, he llegado a conocer bien a los alemanes y soy consciente de sus rasgos de carácter. Se me pone la piel de gallina cuando los veo celebrar en grupo y los oigo cantar al unísono durante una canción, como si cantaran a una sola voz. Simplemente no se ve nada parecido en España», dice Lucio.

Aprecia especialmente el comportamiento en general civilizado de los alemanes. Y: «A diferencia de muchos otros países, sobre todo los mediterráneos, los clientes de habla alemana son increíblemente fieles. En cuanto un huésped alemán recibe un buen trato del camarero y la relación calidad-precio es razonablemente buena, vuelve. Aunque solo sea en sus próximas vacaciones», observa Lucio.

Por cierto, Carlos Lucio conoce la zona de Playa de Palma y Arenal desde niño. «Estudié en el Colegio La Porciúncula. En aquel entonces, Ballermann era un lugar limpio que creaba un ambiente positivo gracias a la buena onda de sus huéspedes», dice el hombre de 45 años. A él le gustaría recrear una atmósfera similar a la que quedó grabada en su memoria cuando era más joven.

Lucio estudió en la prestigiosa IE Business School de Madrid y comenzó su carrera como director de hotel en Santa Ponça, donde entró en contacto tempranamente con turistas alemanes. De 2016 a 2023 se desempeñó como el primer director del Megapark y siempre tuvo una buena relación con el propietario, Bartolomé Cursach. «Disfruté mi tiempo en Megapark, pero ese es un capítulo cerrado para mí. Ahora estoy listo para algo más. Aunque trabajo siete días a la semana, disfruto poder organizar mi tiempo con libertad y ser mi propio jefe», comenta.

En su opinión, sólo una porción de los turistas de Ballermann son responsables de los titulares negativos . «Incluso en mi círculo de amigos, uno de cada diez se vuelve bromista o se comporta de forma un poco grosera cuando bebe demasiado», afirma el mallorquín. Lucio es un defensor de las normas establecidas para los bares Ballermann por la asociación de discotecas Abone en 2021. Mediante la introducción de códigos de vestimenta para los visitantes y otras medidas, los restaurantes han intentado desde entonces elevar de forma sostenible el nivel de la región turística.

Imagen de Carlos Lucio con su pareja, la cantante Isi Glück.

El restaurador también encontró la felicidad en su vida privada: en el verano de 2017 conoció en el Megapark a la cantante Isi Glück, con quien se casó en noviembre de 2019. Lucio es padre de una hija de una relación anterior. Actualmente está construyendo una nueva casa en la Isla para su pequeña familia: «Lamentablemente, tuvimos que esperar 34 meses para obtener el permiso de obra. Nuestra nueva casa estará parcialmente amueblada al estilo alemán, e Isi le da mucha importancia a la bañera. Mi suegra alemana está ayudando con el diseño interior y la decoración», concluye.