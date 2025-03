La indignación de Isabel Ruiz sobre la odisea del Imserso en Málaga: «Nos dejaron tirados y ahora nadie se hace cargo»

Isabel Ruiz, portavoz del grupo de 55 jubilados del Imserso que se quedó 'tirado' en el aeropuerto de Málaga tras la cancelación de su vuelo debido a una avería en el motor, ha expresado su profunda indignación por las dificultades que enfrentan para presentar reclamaciones.

Según cuenta, la compañía Vueling les ofreció un hotel pasadas las 00.30 horas de la noche del pasado viernes, después de más de siete horas de espera e incertidumbre. Igualmente, algunos compañeros, entre los que se encontraba Isabel, decidieron pasar la noche en el aeropuerto porque no «salía a cuenta, a las 6.50 horas teníamos que coger el vuelo de regreso a Palma». Allí, pasaron la noche «en vela y en una silla», y varios han necesitado «dos días» para recuperarse del «mal estado» que tenían, «ya tenemos una edad, fue caótico», declara la portavoz a Ultima Hora.

Ahora, aunque ya están de nuevo en sus casas, se encuentran con otro problema: presentar una reclamación por lo ocurrido. Y es que, para su sorpresa, Ávoris sigue lavándose las manos. «Nos encontramos otra vez con lo mismo, se desentienden a la hora de intentar presentar una queja. Desde la corporación me mandan a que haga la reclamación a través de su página web, pero necesitamos el localizador de la reserva que solo tienen ellos y nadie nos lo facilita, por lo que no sabemos que hacer», detalla Isabel.

Una cosa tiene clara, y es que va a reclamar hasta el final. «Soy jubilada, tengo tiempo», bromea pese a lo ocurrido. Además, Isabel, al igual que piensan otros tantos compañeros, deja claro que no volverá a viajar con ellos. «Ya no, se me han quitado las ganas», sentencia.