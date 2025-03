El PP asegura estar «preocupado» por Armengol porque la ve «desgastada» tras su congreso

El PP asegura que está preocupado por la situación del PSIB y de Francina Armengol porque los ve «desgastados» tras el congreso que han celebrado este fin de semana los socialistas de Baleares. «Los ciudadanos necesitan que el principal partido de la oposición esté fuerte», ha dicho Sebastià Sagreras, que ha insistido en su preocupación por la situación en la que se encuentra el PSIB. «Hemos visto a una señora Armengol enfadada y desgastada», ha afirmado.

Para Sagreras, este ha sido el congreso «del pesimismo y la desilusión» y ha destacado que uno de cada diez delegados no votó a Armengol. La ejecutiva que presentó la secretaria general logró un amplísimo apoyo, con más de un 90 % de votos favorables. Sagreras cree, sin embargo, que esa es una prueba más del «desgaste» de la secretaria general. También ha lamentado que durante el cónclave socialista de esta semana no hubiera autocrítica. «Aún no han analizado por qué perdieron las elecciones», ha opinado.

Ha defendido que no ha habido renovación ante el hecho de que Armengol siga al frente del partido y ha criticado que no se presentaran propuestas a favor de los intereses de los ciudadanos de Baleares, más allá de defender la acogida de los menores migrantes. También ha considerado un atrevimiento que Armengol haya asegurado que no se resigna a los ciudadanos de Baleares vivan en caravanas y ha denunciado que, durante su mandato, el precio de la vivienda aumentó un 60 % y ahora «bloquea» en el Congreso una ley antiokupas.

Ha añadido que hace una año, la propia Armengol «enviaba» a los ciudadanos a vivir en contenedores marítimos. En realidad, fue una propuesta de la entonces concejala de Més en Palma Neus Truyol. Sagreras también se ha referido a la intervención de Pedro Sánchez el sábado en Palma para lamentar que no se refiriera a los problemas de Baleares, como la insularidad. «Ha venido aquí a hablar de Palestina y de Trump», ha precisado.