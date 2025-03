El mando socialista balear se muda a Madrid

El misterio de la candidatura de Francina Armengol a las elecciones de 2027 sigue vivo, pero lo que se ha visto este fin de semana en Palma parece indicar que la secretaria general del PSIB elige luchar, que precisamente ha sido el lema del congreso. Nada está decidido. Armengol lleva semanas manteniendo contactos discretos con gente muy diversa, sondeando sus opiniones y sus percepciones sobre qué puede pasar en 2027 y qué es lo mejor para el partido.

En el horizonte está, además, un posible adelanto electoral en Madrid, una de esas jugadas suicidas que hasta ahora siempre han acabado apuntalando a Pedro Sánchez. Ese adelanto obligaría a Armengol a tener que elegir a las bravas si quiere seguir en la política nacional solo un ratito para volver a presentarse poco después a las elecciones de Baleares. Demasiado vaivén de aquí para allá, que si ahora Madrid, que si ahora Palma.

Corre el peligro de que cale la imagen de que no hay nadie más en el partido o de que ella se considera imprescindible. O de las dos cosas a la vez, que no son excluyentes. Pero este congreso ha ido un poco más allá y deja a dos socialistas señaladas: Francina Armengol parece dar a entender que hay dos opciones en caso de relevo: Rosario Sánchez y Amanda Fernández. Ya señaló antes a Silvia Cano, Mercedes Garrido y a Catalina Cladera y no será ninguna de ellas, pero el momento del relevo se acerca y deberá tomarse una decisión más pronto que tarde. Lo curioso del caso es que la decisión la tomará el PSIB, pero lo hará en Madrid. El poder real se ha mudado de la calle Miracle a los despachos de la capital, donde está en estos momentos el mando del PSIB con su secretaria y su vicesecretaria general.