Armengol dice que Prohens «parece una hooligan» en su intervenciones en el Parlament

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha asegurado este domingo que la presidenta del Govern, Marga Prohens, «parece una hooligan» en sus intervenciones en el Parlamet cuando debate con la portavoz de Vox, Manuela Cañadas. «Veo los debates en el Parlament y eso no es serio», ha dicho. «veo que la de Vox y la presidenta del Govern, que parece una hooligan, se ponen a insultarse», ha dicho en la clausura del XV Congreso de los socialistas. «Son un caos y nos llevan al caos, pero impediremos que esta gente aguante más de dos años», ha dicho. Armengol ha censurado que el Govern no haya aprobado los presupuestos ni otras iniciativas y no sepan sentarse a negociar. «Somos infinitamente mejores gobernantes», ha concluido

El PSIB se prepara para recuperar el poder de aquí a dos años y la líder de los socialistas de Baleares ha alentado a los suyos a seguir luchando para recuperar el Govern. «Hoy comienza la campaña electoral para 2027», ha señalado; «la clase media de estas islas nos necesita», ha añadido. «Hemos vuelto a soñar juntos y los sueños se convierten en realidad». La secretaria general del PSIB ha animado a los militantes socialistas a que trabajen para conseguir que, en 2027, la izquierda vuelva a gobernar en las islas. Armengol ha sido aclamada por los suyos en el congreso en el que se votado la nueva dirección del partido con un respaldo el 90 % de los militantes. Solo 18 compromisarios han votado en blanco la propuesta de nueva ejecutiva. En la clausura del XV Congreso del PSIB, Armengol ha contrapuesto ante los suyos la forma de hacer política de los gobiernos progresistas y la forma de gobernar del PP con el respaldo de Vox. «De aquí a dos años, estas ideas estarán publicadas en el BOIB», ha dicho en referencia a las propuestas que recoge la ponencia política. Armengol ha denunciado la «cacicada» del Govern de Prohens que no quiere aprobar limitaciones al precio de los alquileres pese a que la vivienda es el problema más graves en Baleares. «La clase media y trabajadora vive en caravanas y en campamentos y no me resignaré a que las instituciones no les hagan caso», ha dicho. Ha anunciado que será la primera ley que presente el Govern en 2027. La líder del PSIB también se ha referido al problema demográfico y a que Baleares tenga una economía basada en el turismo. Ha opinado que Baleares ha llegado a cotas de saturación turística, pero ha añadido que, quien más ha trabajado históricamente por el equilibrio territorial «siempre han sido los gobiernos de izquierda». Ha mencionado medidadsde protección del territorio, creación de arques naturales, la limitación a crecimientos urbanísticos y la ecotasa, «que lleva el nombre de Xisco Antich». Ha criticado que el Govern diga que sobran turistas «pero no tome ninguna decisión» Ha criticado también que la derecha se dedique a «desbaratar» lo público y a hacer una política fiscal que consiste en bajar los impuestos a los ricos. También ha tenido palabras contra el PP por permitir que Gabriel Le Senne siga en la Presidència del Parlament.