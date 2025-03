El PSIB se organiza para volver a gobernar en 2027

El PSIB ha empezado este sábado su 15 Congreso con el objetivo claro de volver a gobernar la Comunitat Autónoma después de las elecciones de 2027. Ese ha sido el mensaje tanto de Francina Armengol, que el domingo dará a conocer su nueva dirección, como de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, que ha participado en la sesión inaugural y en la que ha asumido como propio el lema «elegimos luchar» que define el cónclave del partido en las Islas, el cuarto del que saldrá Armengol como secretaria general desde que ocupó el cargo por primera vez en 2012.

Lo que no ha hecho Sánchez en ningún momento (tampoco es algo que se decida este fin se semana, se tienen que celebrar una primarias el año próximo) es referirse a la secretaria general socialista como la candidata para dentro de dos años. Aunque esa posibilidad sí es la que se maneja entre la militancia. Y así lo ha dejado claro el secretario general de Juventudes Socialistas, Ares Fernández, que en su salutación al inicio del cónclave ha señalado: «Quedan dos años para que Francina Armengol vuelva a ser presidenta de esta Comunidad Autónoma».

«Gobernaremos en 2027, no os lo digo en condicional, gobernaremos en 2027», ha asegurado Francina Armengol quien ha pedido a la militancia «espíritu luchador y combativo» y que ha definido este congreso, al que asisten 236 delegados y delegadas, como el de «la ilusión, la fuerza y la emoción». La mesa del congreso, la que organiza las votaciones y los debates, la preside Catalina Cladera, que participará también de la futura ejecutiva.

Armengol , como el propio Sánchez y el resto de intervinientes en la sesión abierta del congreso (el informe de gestión se debate a puerta cerrada aunque sin voces discrepantes) han recordado a Francesc Antich, el que fuera secretario general del partido y presidente del Govern y que falleció el 2 de enero pasado. Todo el congreso es una suerte de homenaje y un espacio está ocupado por fotografías que resumen su etapa política.

Armengol ha indicado que lo último que le había dicho Antich fue «No hay que rendirse, hay que volver a gobernar esta comunidad autónoma» y ha dejado claro que eso es lo que la anima a seguir adelante y a «luchar» contra «un Govern que no quiere trabajar» y que «no tiene proyecto». La socialista ha sido sumamente crítica con la actitud del ejecutivo de Prohens que no quiere acoger a menores migrantes. «¿Cómo pueden recibir a 17 millones de turistas y no a 59 menores?», se ha preguntado.

Sánchez, que tras su intervención ha viajado al congreso que celebran los socialistas de Navarra, ha insistido mucho enla falta de alternativas que presentan el PP y Vox y se ha referido como «pacto del Ventorro» al acuerdo entre Mazón y Vox para gobernar la comunidad autónoma de Valencia. Sánchez ha indicado que Feijóo y Abascal quieren extender ese gobierno «de negacionistas» a todas las comunidades y que por eso es tan importante que el PSIB se movilice y organice para volver a los gobiernos que perdió en 2023.

Una vez votado el informe de gestión, comenzará el debate de las enmiendas, hay más de 500, presentadas a la ponencia marco, el documento político que definirá la estrategia del PSIB en los próximos años y que será la base de su programa electoral.

El congreso se clausura este domingo.