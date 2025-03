Roberto Vaquero: «En muchos lugares de España el islamismo es el principal problema»

Roberto Vaquero fundó en 2019 el Frente Obrero tras pasar dos meses en la cárcel por organizar la logística para que ciudadanos españoles combatieran en las milicias kurdas contra el ejército turco. Tras seis años, el FO cuenta, según su líder, con 2.000 militantes y en las últimas elecciones generales logró 46.000 votos con una intensa presencia en Internet donde combina lucha de clases y crítica a la immigración islámica y los movimientos feministas y LGTBI. Hoy presenta el libro ‘El fascismo en España’. Orígenes y desarrollo’ en el Hotel UR Palacio Avenida de Palma.

¿Qué es el Frente Obrero?

El Frente Obrero es un movimiento político que defiende las ideas del patriotismo revolucionario. Mucha gente no nos encaja bien porque no entramos en la dicotomía de izquierda-derecha, que es una fase de la historia superada. La izquierda, que es de donde venimos la mayoría de nosotros, defiende los intereses de las grandes empresas y las modas ridículas del sistema. Nada que ver con nosotros. Estamos avanzando hacia dos posibilidades: una es patria o globalismo y, depende del enfoque, la Humanidad o los que quieren que nos extingamos.

¿Qué situación tiene el partido en Balears?

Allí llevan unos años con el Frente. Son gente bastante activa, lo que en Mallorca y en Balears en general no es tan fácil irrumpir. Creo que el foco está muy puesto en el catalanismo, al menos en determinados ámbitos, y a nosotros, que somos muy españoles, nos es más difícil dar respuesta a los problemas que hay y crecer. No me cabe duda de que lo consiguiremos.

¿España vive un proceso de islamización?

Está claro. Si vas a determinadas zonas de Cataluña o en Leganés, que es una ciudad pegada a Madrid y donde vivo, hay barrios en los que solo están ellos. Cuando todo lo que había antes ha sido desplazado y la fiesta nacional es el ramadán es que ese proceso se está agudizando. Empieza a haber crímenes de honor o chicas que han sufrido la imposición de su vestimenta. Cuando este tipo de cosas pasan lo que sucede es que tenemos un problema en la sociedad.

¿Cómo pretenden combatirlo?

Lo primero que hay que hacer es poner en valor lo nuestro y, en segundo lugar, hacer políticas de reimigración. Al que se adapte e integre muy bien pero los que vienen a imponernos leyes islámicas, imponer sus visiones por la fuerza o a oprimir a las mujeres y acabar con sus derechos, España no es su sitio y debería haber unas políticas de reimigración para que esa gente pueda volver felizmente a sus países y desarrollarse de forma plena en su islamismo pero lejos de aquí.

¿Es uno de los principales problemas que tiene España?

En muchos sitios es el principal ya, pero aunque no lo sea a nivel general hay más de dos millones de musulmanes en nuestro país, es una cuestión de proyección: teniendo en cuenta que no dejan de venir y tienen más hijos en un futuro como ya pasa en Francia o Bélgica se va a convertir en el problema número uno si no tomas medidas. Está habiendo muchas más detenciones cada año por yihadismo, cosa que antes no pasaba, y si no hay más atentados es porque la policía hace un trabajo brillante pero habrá un momento que no lo podrán controlar y vamos a sufrir muchos más atentados como en otros países.

Llama la atención que un partido que defiende la lucha obrera priorice en su discurso mediático la inmigración o la ideología de género a la clase.

Una ideología debe responder a los problemas de su momento histórico. Si no, es una ideología inútil o, mejor dicho, una moda ridícula. Eso es en lo que se ha convertido el ‘movimiento comunista actual’, como lo llaman. No solo inútil sino que va en contra de los intereses de los trabajadores. Las posiciones de clase son para defender los derechos e intereses de los trabajadores del país. Entonces, no tiene sentido que venga gente en masa para ser explotada como semiesclavos mientras la situación laboral y de vida de los trabajadores del país se degrada. Nosotros sí tenemos una posición de clase consecuente y los ‘superrevolucionarios’ de izquierdas que dicen defender la lucha de clases luego apoyan al Gobierno y la patronal porque la patronal en España es de la nueva izquierda y va de la mano con ella.

¿Como definiría ‘El fascismo en España. Orígenes y desarrollo’?

Es un libro de historia sobre el fascismo en España en los años en los que esta ideología irrumpió aquí. Es un libro de clarificación ideológica porque hoy en día todo es fascismo. Aquí doy una definición del término y además explico las peculiaridades que tiene aquí, como irrumpió y la manera en la que se fue desarrollando en el tiempo.