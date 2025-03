«Netanyahu quiere un Gran Israel sin Palestinos, es un genocidio»

Esta viernes, a las 19.00 horas, la biblioteca de Cort acoge la mesa redonda que contará con Liliana Córdova, pedagoga y activista judía contraria al sionismo, y Laura Camargo, profesora de la UIB. Ambas trazarán un análisis sobre la situación en Gaza. Mañana a las 12.30 horas participa en las jornadas organizadas por Mallorca per la Pau, en el CEIP Aina Moll. Córdova es hija de dos supervivientes de campos de concentración, su padre luchó contra los nazis y es cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista (IJAN). Es una de las figuras internacionales que critica duramente «el apartheid y el genocidio de Israel contra los palestinos».

Benjamin Netanyahu decidió esta misma semana quebrantar el acuerdo del alto el fuego en Gaza. ¿Por qué?

—Es una persona muy ideológica, él tiene toda su lealtad volcada en su proyecto que es el Gran Israel sin Palestinos. Todas las concesiones que había hecho hasta ahora en Gaza fueron porque EE UU le dijo que tenía que poner un límite, pero ahora el presidente de Israel quiere apresurarse, quién sabe si tendrá otra oportunidad. Él ha decidido apoyarse en la extrema derecha, que quiere vaciar Palestina de palestinos.

Hace poco se ha visto en redes un vídeo generado por IA y difundido por el propio Donald Trump en el que se veía una Gaza reconvertida en resort.

—Son hombres de negocios y quieren sacar buenas tajadas. Pero hay que ser más pragmáticos: los países árabes no dejarán que miles de palestinos lleguen a sus tierras. Por eso la opción de exterminar a una gran parte de la población palestina, es decir, un genocidio, es importante.

¿Estamos hablando ya directamente de un exterminio?

—Es lo que siempre quiso Netanyahu. No confía en sus generales ni en sus servicios de inteligencia, es espeluznante. La única cosa por la que veo un poco de esperanza es que los soldados israelís de la reserva no quieren alistarse, buscan pretextos para no ir a la infantería. Los que han estado en Gaza están traumatizados y tienen miedo, saben lo que ha pasado. Pero da mucho trabajo matar a tanta gente: hay dos millones de palestinos en Gaza y habrán matado en total a unos 100.000.

¿Hay judíos que cuestionan lo que está haciendo Israel?

—Fuera de Israel cada vez hay más. En EE UU hay tantos judíos como en Israel y sobre todos los jóvenes están en contra, no quieren ser cómplices de este genocidio. En el propio Israel se están movilizando bastante, pero porque no pueden aceptar que por el sueño profético de Netanyahu sus familiares cautivos tengan que morir.

Usted ha hablado de que en Israel se practica el supremacismo y el apartheid. ¿Por qué considera que es así?

—Así fue desde que se creó el Estado de Israel: hay 70 leyes que diferencian a los judíos de los no judíos. Y aprovechan el Holocausto para decir que somos las únicas grandes víctimas de la Humanidad, sin tener en cuenta lo que les hicieron durante tres siglos a los africanos con la esclavitud. Lo viven como las mayores víctimas y creen que eso les da derecho a portarse mal y tener total impunidad.

¿Qué dirían sus padres, que pasaron por el Holocausto, al ver lo que está pasando ahora en Israel?

—Mis padres eran de Polonia y Lituania. Mi padre luchó contra los nazis y nunca se había identificado con lo que pasada en Israel. Los que han estado en el Holocausto van en contra de lo que dice Israel, los judíos religiosos no van al ejército y hay algún sionista que se comportan como lo hicieron los nazis.