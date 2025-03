El socialismo balear, 47 años después

De una de las paredes de la sede del PSIB, en la calle Miracle, cuelgan seis fotografías, la de quienes, entre el primero y el undécimo congreso del partido ocuparon la secretaría general. Todos son varones, hasta el congreso número 12 ninguna mujer ocupó ese puesto.

Aquel decimosegundo congreso, que se celebró en 2012, eligió a Francina Armengol y cuando, en 1978, lo que entonces se llamaba Federación Socialista Balear del PSOE eligió a su primer secretario general, Emilio Alonso Sarmiento, la actual secretaria general del partido estaba a punto de cumplir siete años.

El 15 congreso que se inicia el sábado reservará un pequeño espacio para su historia. Aunque centrada en Francesc Antich, ex secretario general y ex presidente del Govern que murió el 2 de enero, también recogerá material de otras épocas y dos exsecretarios generales, Francesc Triay y Joan March, estarán entre los invitados.

En nada se parece el congreso que arranca este sábado con los que se celebraban en su época. La primera vez que Triay ocupó la secretaría general, en 1982, duró seis meses. Hasta que fue fulminado por la dirección federal. En aquellos años, la dirección estatal estaba lejos del planteamiento del partido en las Islas. Y se aprovechó un comentario de Triay –que contó que el rey Juan Carlos I no vería mal un Gobierno del PSOE– para destituirle. Le sustituyó Félix Pons en el III Congreso, que se celebró al año siguiente.



Dos direcciones sin sintonía

La Federación Socialista Balear no empezó a parecerse a lo que hoy es el PSIB hasta su IV Congreso, el de 1985 y que eligió a Josep Moll. Periodista y activista cultural formado en Alemania, con contactos con el SPD, Moll llevó al partido –que con él empezó a llamarse PSIB– lo que había teorizado Joan March Noguera en su corriente Socialismo y Autonomía y que también fue secretario general en1991. Aquellos años siguieron siendo convulsos. Entre 1982 y hasta bien entrados los años noventa, PSIB y PSOE no sintonizaban.

Eso lo sabe bien, Tomeu Sancho Morey, dos veces expulsado, y que protagonizó en los 80 una crisis que llevó a suspender direcciones y estructuras. Tiene 90 años, va y viene de Cuba (en el partido le apodaban «el cubano» cuando lideró la corriente Izquierda Socialista) y ha vuelto a afiliarse al PSIB hace unos meses. Asistirá al 15 congreso como invitado-observador.

«¿Por qué vuelvo?. Cuando oigo a González o a Guerra poner a partir a Sánchez y decir que ahora el partido es una dictadura me sublevo. Ahora sí hay libertad y no como entonces. Ellos purgaban y no aceptaban las opiniones contrarias. Ahora ellos y otros como Ibarra o Page hablan y hablan y ahí siguen», comenta. Hoy es ‘sanchista’ convencido. Y ‘armengolista’.