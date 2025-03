Xaragall, un impulso para la inserción laboral de personas con Síndrome de Down

El servicio ocupacional Xaragall de la Fundación Asnimo atiende a personas con Síndrome de Down para que puedan insertarse laboralmente en una empresa ordinaria. En total atiende a diez usuarios: Néstor, Esperanza, Hitesh, Ana María, Alfonso, Pedro, Álex, Daniela, Zulema y Juan. Todos ellos han pasado una valoración que los hace aptos para participar en este programa y encontrar un puesto de trabajo. Este viernes, en el Día Mundial del Síndrome de Down, conocemos cómo funciona esta incitativa y a sus miembros.

En Xaragall, situado en el centro que tiene la Fundación en Son Ametller, se trabajan las competencias lingüísticas y de matemáticas; pero, sobre todo, se dedican muchas horas a desarrollar tareas ocupacionales como de cocina, limpieza y de confección. El tiempo que pasan en el servicio es indefinido. Además, imparten Formación y Orientación Laboral (FOL), donde trabajan aspectos relacionados con la responsabilidad, las relaciones del entorno laboral, derechos y obligaciones y la importancia de la imagen personal.

Algunos de ellos sí que tienen un contrato laboral, mientras que otros han trabajado puntualmente en campañas específicas o con contratos temporales. Nestor, lleva trabajando en un supermercado más de cinco años: «Me encargo de recoger las cestas, reponer los carritos. Me encanta mi trabajo», dice.

Ana María ha trabajado en las campañas de Navidad y San Valentín de un centro comercial, en el punto de empaquetado: «Envolvía regalos pequeños y grandes. Se me dan mejor los pequeños, pero me gustó mucho porque estaba a gusto». Esperanza estuvo cinco meses empleada en una conocida marca deportiva: «Fue mi primer trabajo. Colgaba perchas, llevaba carritos, perchaba ropa, estuvo en los probadores. Me sentía muy a gusto, conocí a mucha gente, cogí confianza y sentí mucho cariño».

Patricia Martín y María José Pintado, son la técnico y monitora del servicio ocupacional, respectivamente, y ambas coinciden en que es esencial el apoyo de todos los agentes implicados para que personas como los usuarios de Xaragall puedan conseguir un empleo. En este sentido, destacan que «todos los chicos que están aquí, además de que quieren trabajar, tienen el apoyo de sus familias y de los profesionales que les asesoran», dice Martín. Y es que, cuando se produce una inserción, se trabaja con el sistema de empleo con apoyo. De tal manera que el usuario y la empresa contratante cuenta con un preparador laboral que acompaña a ambos para ayudar en las necesidades que vayan surgiendo.

Según el director de Fundación Asnimo, Tolo Márquez: «Hemos avanzado mucho en cuanto a derechos, pero tenemos que seguir trabajando y dando pasos para conseguir una sociedad más igualitaria». Se estima que solo el 5% de las personas con Síndrome de Down están insertadas laboralmente. Desde la fundación se atiende a 129 personas con esta discapacidad.