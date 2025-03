Madrid garantiza su ayuda al Consell para atender la llegada de migrantes

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha garantizado este jueves en Palma que el Gobierno proporcionará fondos para «ampliar» los sistemas de acogida de migrantes en Baleares y el resto de comunidades. «La capacidad también se crea, no es algo estático», respondió a la prensa acerca de la posición del Govern y el Consell de Mallorca, que han vuelto a reiterar que no disponen de más recursos para atender a más menores migrantes no acompañados.

«Hay unos indicadores de qué territorios tienen una sobrecapaciad. Ahora es Canarias, pero durante un tiempo también fue Andalucía, y también se está viendo esta tragedia en las costas de Baleares. Por supuesto, es un sistema que tiene que ser para todos. En este momento el foco de la tragedia se sitúa en unos territorios, pero por desgracia también se puede mover a otros», afirmó preguntado sobre la posibilidad de que se repartan a otros territorios menores llegados a las Islas. «Cuando hablamos de derechos humanos creo que está de más hablar de polémicas partidistas. Hay que arrimar el hombro», insistió antes del inicio de la VI Conferencia de Presidencias de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares que se celebra por primera vez en Palma. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, este jueves en la conferencia de presidencias celebrada en Palma. El secretario de Estado hizo estas declaraciones después de que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, advirtiera, como viene haciendo desde verano, que las Islas estarán «mucho peor» que Canarias si las llegadas continúan creciendo como hasta ahora. «No por falta de solidaridad, sino por falta de capacidad, Baleares no puede recibir más inmigrantes», dijo, y volvió a reclamar que el Ministerio de Interior solicite ayuda a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Distancia frente a Vox Durante el discurso de inauguración de la conferencia, Galmés señaló que las Islas son «territorios especialmente vulnerables al calentamiento global». Una afirmación que le distancia de sus socios de gobierno, Vox, que niegan que la actividad humana esté tras la aceleración de la crisis climática tal y como coinciden la comunidad científica. El presidente también mencionó retos como el crecimiento demográfico, la saturación turística y el coste de la insularidad, así como la necesidad de transferir las competencias pendientes al Consell como una «función esencial del sistema constitucional de descentralización». También abogó por ganar en ciberseguridad y turismo responsable. Defensa «a ultranza» del sistema democrático español «Aunque España sea muy diversa territorial y socialmente tenemos que trabajar los compromisos vinculados con la responsabilidad institucional, la lealtad, la confianza y defender a ultranza el sistema y los valores democráticos», reivindicó la presidenta de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Lluïsa Moret.