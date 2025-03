La Audiencia ordena investigar si Alvise reveló secretos de Jorge Campos

La Audiencia Provincial ordena investigar al eurodiputado Alvise Pérez por una presunta revelación de secretos al desvelar a través de su grupo de Telegram datos personales del diputado de Vox, Jorge Campos. El tribunal ha aceptado un recurso interpuesto por la representación del político mallorquín contra la decisión del juzgado de Instrucción de archivar las actuaciones que nacen a partir de una querella que el propio Campos presentó el pasado verano.

La querella apuntaba, entre otros delitos, a una revelación de secretos. Alvise había difundido facturas y otros documentos en los que constaban datos personales de Campos. El ahora eurodiputado ha dedicado al de Vox una notable atención en su canal de Telegram, con centenares de miles de seguidores y le ha hecho un blanco habitual. Eso incluye fotografías en la calle y continuas alusiones a la vida personal de Campos. En una de esas publicaciones se incluían imágenes de los documentos y en ellos datos personales como el DNI y otros elementos en torno a Jorge Campos.

A juicio de la Audiencia esa inclusión sí debe ser investigada porque implicaría un delito: «Se desconoce cómo han llegado a poder del querellado (Alvise) pero el hecho de la publicación determina que ha accedido a los mismos y hay indicios que han de investigarse».

El auto sí confirma el cerrojazo al resto de la querella de Campos, que incluía también trato degradante y un posible delito de odio. Concuerda con la magistrada de instrucción: «Los comentarios sobre la vida personal y las fotografías aportadas junto a ellos podrían afectar al derecho al honor pero no alcanza la gravedad para integrar un atentado a la integridad moral». Del mismo modo ocurre con la imágenes de Campos en la calle que, entienden los magistrados que no pueden constituir un delito, sin que eso quite que el diputado de Vox pueda hacer una reclamación civil por el daño a su honor y a su propia imagen. La magistrada de instrucción deberá practicar diligencias y, en su caso, elevar la causa al Tribunal Supremo puesto que Alvise, como Eurodiputado, esta aforado.