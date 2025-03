El sector del transporte calcula que faltan 400 profesionales en Baleares

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) estima que el sector necesita cerca de 400 profesionales en las Islas. Cerca de la mitad de los mismos se correspondería con el transporte de mercancías, mientras que el resto es atribuible el transporte discrecional y resto de segmentos, teniendo en cuenta tanto conductores como mecánicos y personal de mantenimiento.

Solucionar los problemas de falta de personal fue una de las prioridades de cara a 2025 que destacó la FEBT -integrada en la patronal CAEB- en la celebración de su asamblea anual. El presidente, Rafael Roig, explicó que «es totalmente necesaria la formación de nuevos conductores y mecánicos, sobre todo en las áreas de transporte discrecional y transporte de mercancías».

Entre los retos que tiene por delante el sector en este año, Roig enumeró algunos de los caballos de batalla habituales, como la necesidad de aumentar el número de zonas de recogidas de pasajeros y de carga y descarga en las Islas o la problemática derivada de las tasas de aparcamiento en los aeropuertos. «Baleares es la primera comunidad en la que AENA aplica esta medida claramente recaudatoria».

Por otro lado, se hizo hincapié en los problemas del sector de auxilio en carretera, ya que «se constata un año más la dificultad que tienen las grúas para operar en zonas ACIRE». Asimismo, Roig mostró su preocupación por el anuncio de subida del diésel en los próximos días, lo cual, advierte, se verá irremediablemente reflejado en un encarecimiento generalizado del transporte. En referencia al sector de los coches de alquiler, el sector reclama «un diálogo abierto y constate» con los poderes públicos para garantizar que «las regulaciones de la actividad del rent a car se lleven a cabo bajo el amparo de la ley».

En ese sentido, la FEBT ha cerrado filas con los coches de alquiler, después de que las medidas de contención anunciadas por el Govern hace algunas semanas incluyeran tasas para los vehículos del sector que pueden rondar de los 30 a los 85 euros. También expresó su desconfianza en torno a la app desarrollada por el Govern para el sector del taxi.

En lo tocante a todo lo relacionado con el turismo y el Pacto por la Sostenibilidad, Roig destacó en su discurso el apoyo a la Mesa de diálogo impulsada por el Govern. «Avanzar juntos es siempre mucho mejor», subrayando que un modelo de turismo sostenible consensuado es fundamental para la economía de Baleares.

Al hilo de estas reflexiones, Roig hizo alusión directa a la carta emitida el pasado fin de semana por varias plataformas ciudadana pedían explícitamente a los turistas que no viajaran a Mallorca para no profundizar los problemas de saturación. Para Roig, «estos mensajes no son buenos para la economía; del turismo vive mucha gente en estas islas de manera directa e indirecta». Por ello, recalcó, «hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y los mensajes que se envían al extranjero».

La asamblea fue clausurada con un almuerzo empresarial en el que estuvieron presentes autoridades de Govern y Consell de Mallorca, así como representantes de los diferentes partidos políticos de las Islas y de las organizaciones sindicales.