Brecha en Vox por el veto al decreto de las 20.000 viviendas en Palma

El veto de Vox a la aprobación del decreto de las 20.000 viviendas en Palma abre una brecha en el partido. El rechazo del grupo parlamentario a la propuesta presentada por Marga Prohens ha molestado al portavoz de la formación, en Palma, Fulgencio Coll, que defiende la propuesta del PP. Fuentes de Vox confirman que Coll ha mostrado su malestar al partido por el anuncio de que el grupo parlamentario tumbará la iniciativa con su voto en contra. Coll no quiso hacer ayer declaraciones sobre este asunto, pero desde el grupo parlamentario han confirmado este miércoles que el portavoz de Vox en Palma defiende la propuesta de Prohens en contra de los criterios del grupo parlamentario.

Las mismas fuentes indican que Coll ha comunicado al partido que defiende la aprobación del decreto ley porque es una iniciativa positiva para Palma, donde se prevé la construcción de unas 20.000 viviendas, la mitad de ellas a precio limitado. El plan de Prohens pasa por desbloquear suelo en la capital y agilizar los trámites administrativos para que promociones que tardan ahora hasta 10 años en arrancar puedan iniciarse en el plazo de 18 o 24 meses.

Sin embargo, desde el grupo parlamentario, la oposición al decreto es total. La portavoz, Manuela Cañadas, asegura que el Govern pretende imponerles de nuevo una propuesta sin haberla consensuado antes previamente. Vox quiere que el Govern retire el decreto y presente otro consensuado para incluir propuestas de la formación, como que la liberalización de suelo se amplíe a otros municipios como Calvià, Marratxí y Llucmajor y, sobre todo, que se libere todo el que está incluido en lo que el Plan Territorial de Mallorca llama Áreas de Transición.

El grupo parlamentario no se fie del PP, a pesar de que aseguran que el Govern les ha ofrecido tramitar el decreto como ley. A Vox ya no le basta con que el texto se tramite como ley para poder introducir modificaciones vía enmiendas: quiere que el decreto incorpore sus exigencias para tener garantías de que estarán en vigor desde el primer momento y de que el PP no vuelve a "engañarles" durante la tramitación parlamentaria. Por el momento, el rechazo de Vox a la norma supone que no se aprobará cuando toque debatirla en el Parlament en menos de un mes.