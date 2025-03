Los asentamientos de caravanas se propagan por Mallorca por el precio descabellado de la vivienda

Los asentamientos de caravanas se propagan por la Isla por el precio descabellado de la vivienda. Así lo ha denunciado Més este miércoles, en el que ha denunciado que «el PP convierte la emergencia habitacional en una guerra contra los caravanistas y contra los residentes que no llegan a final de mes a causa del alto precio de la vivienda». Los portavoces de Més en Palma, Marratxí, Calvià, Andratx y Llucmajor han alertado de la proliferación de asentamientos en toda el área metropolitana de Ciutat.

Los puntos donde se han detectado asentamientos de caravanas son los siguientes: además de varios en Palma, uno en el Parc Mediterrani (detrás de la escuela Nova Cabana) en Marratxí; el párking de Bendinat, Magaluf (antigua ITV) y Platja de Toro en Calvià, la zona próxima al Ajuntament de Andratx y el Camí de Son Noguera de Llucmajor.

Imagen del Parc Mediterrani junto a la escuela Nova Cabana.

«Los precios de alquiler continúan disparados y, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda a precios justos, cada vez más personas se ven forzadas a vivir en caravanas. Esta situación ya no es puntual, sino que se ha convertido en una realidad estructural del área metropolitana de Palma», denuncia Més.

Varias furgonetas y caravanas estacionadas en el aparcamiento de Bendinat.

«Esta situación no es ninguna casualidad, es la consecuencia directa de la inacción del PP. No regulan el precio del alquiler, no garantizan una vivienda pública. Y ahora, en lugar de buscar soluciones reales, quieren multar a las personas que no tienen ninguna otra opción que vivir en una caravana», denunció Neus Truyol, portavoz de Més per Palma.

El partido ecosoberanista denuncia que ante esta situación, «la respuesta del alcalde de Palma, Jaime Martínez, no ha sido crear más viviendas asequibles, sino impulsar una ordenanza cívica que castiga a las personas que viven en caravanas con multas de hasta 1.500 euros». Truyol aseguró que «la Ordenanza (In)cívica del PP no mejora la convivencia, solo expulsa a las personas que molestan en su modelo de ciudad elitista. No soluciona problemas, solo los cambia de sitio».

En la zona de la antigua ITV de Calvià también se han instalado varias autocaravanas.

La falta de viviendas asequibles ha hecho que los asentamientos de caravanas se hayan expandido por toda el área metropolitana. «En Calvià el alquiler es un lujo y cada vez más trabajadores se ven forzados a vivir en caravanas. El PP ignora el problema y solo protege la especulación. En lugar de garantizar una vivienda digna, se expulsa a los residentes y empeora la situación», ha criticado Joan Venys, representante de Més per Calvià.

En Marratxí, esta situación es similar. «No podemos olvidar que esta gente no vive en caravanas por gusto, sino porque la falta de vivienda es uno de los principales problemas que nos ocupan. Echarlos de Palma únicamente traslada el problema a otro lugar. El área de Serveis Socials del Ajuntament de Marratxí ya se debería haber puesto en contacto con la gente que allí habita para informarlos de que tienen derecho a estar empadronados en el municipio y para pedirles cuáles son sus necesidades», señaló Aina Amengual, portavoz de Més per Marratxí.

En Llucmajor también hay una falta de vivienda asequible alarmante, por lo que muchos han buscado alternativas precarias. «No podemos castigar a quien se ve forzado a vivir en caravanas o en infraviviendas por la especulación urbanística y de la falta de una vivienda digna. Instamos a las administraciones a garantizar este derecho y a abordar las causas de la crisis habitacional», advirtió Oriol Gómez, portavoz de Més per Llucmajor.

Muchos propietarios de autocaravanas han escogido una zona cercana al ayuntamiento de Andratx.

Lo mismo ocurre en Andratx. «El PP permite que el mercado inmobiliario expulse a nuestros vecinos, pero cuando la gente busca alternativas, la única respuesta que ofrece es la represión y la persecución. Esto no es una política de vivienda, es una política de expulsión», concluyó Rafael Sedano, portavoz de Més per Andratx.