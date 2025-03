El PP presiona a Vox para que rectifique y salve el decreto de las 20.000 viviendas

El plan de Marga Prohens para construir 20.000 viviendas en Palma en los próximos años es, ahora mismo, puro papel. Está en vigor, pero dejará de estarlo en menos de un mes si el Partido Popular no consigue convencer a Manuela Cañadas de que cambie de opinión y que Vox apruebe la propuesta. Es lo que este martes intentaron diversos miembros del PP: presionan a Vox para que salve el decreto con un voto afirmativo y no decaiga en el Parlament.

El texto deberá votarse dentro de un mes en el Parlament pero ahora mismo es humo porque Vox ha dicho que votará en contra. Si nada cambia en este plazo de tiempo, la medida decaerá porque Marga Prohens y el PP no tendrán los votos suficientes para su aprobación en la Cámara balear.

La portavoz de Vox mantuvo una extensa conversación en la sala de los Pasos Perdidos del Parlament con el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, y con el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo. Allí les informó de lo que ya había dicho el día anterior: que Vox tumbará el decreto porque no se ha consensuado con su formación. Entre otras medidas, Vox quiere que este desbloqueo de suelo se amplíe a otros municipios y, sobre todo, que se libere todo el que está incluido en lo que el Plan Territorial de Mallorca llama Áreas de Transición.

Son las zonas en las que se supone que deben crecer los municipios. También quiere que las medidas liberalizadoras previstas para Palma se extiendan a los municipios de Calvià, Marratxí y Llucmajor. Quiere derogar las normas limitativas que se aprobaron en la época del pacto, con la desclasificación por ley de algunos urbanizables. Otra discrepancia con el Govern tiene que ver con la conversión de despachos en viviendas: la norma dice que podrán reconvertirse en vivienda a precio limitado mientras que Vox quiere que sean a precio libre.

Un nuevo decreto

La única solución posible que ve Vox en estos momentos es que el Govern retire el decreto ley y presente otro diferente en el que se incluyan las exigencias de la formación. Cañadas asegura que no se fía del Ejecutivo y no le basta con que el texto se tramite como ley para poder introducir modificaciones vía enmiendas: quiere que el decreto incorpore sus exigencias para tener garantías de que estarán en vigor desde el primer momento.

«No tienen palabra y solo nos fiamos si retiran el decreto y aprueban otro que incluya nuestras medidas», insistió la portavoz de Vox. Cañadas aseguró que Santiago Abascal y la dirección nacional de Vox respaldan el veto a la norma de Prohens ya que han tenido asesoramiento de Madrid.

«Como sigan así, este Govern no tendrá ninguna vivienda para presentar en 2027», dijo. Cañadas denunció, además, que la norma beneficia a dos promotores «muy concretos» y se preguntó por qué el PP no quiere que se amplíe a otros municipios y a otros promotores.