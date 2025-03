Todos contra Costa en el Parlament

El vicepresidente del Govern, conseller d’Economia y portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha recibido este martes críticas de todos los grupos parlamentarios en una sesión plenaria donde la ausencia de Marga Prohens –de baja por una operación leve– le ha obligado a responder a diversas preguntas sobre la situación que vive Baleares: ni tiene Presupuestos ni mayorías estables para aprobar nada.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez le ha dicho que este «cese temporal de la convivencia» [entre su partido y el PP] podría resolverse con un acuerdo como el de la Comunidad Valenciana. «Los matrimonios pueden ser por interés o por amor. No sé si tenemos amor, pero sí que tenemos el interés común de los ciudadanos de Balears. El movimiento se demuestra andando. Les pido que caminen en nuestra dirección y nosotros caminaremos en la suya», ha comentado durante la sesión. Pero Costa no se fía, no tiene claro quién manda en Vox.

«No sé si usted está ofreciendo un acuerdo [para los Presupuestos] por su cuenta, ni sé si ha informado a Santiago Abascal, que tampoco sé si fue quien les dijo que votaran las enmiendas del PSIB para bloquear al Govern», ha señalado.

Según Rodríguez, un pacto como el valenciano «muestra el camino» y, en Balears, además del rechazo al Pacto Verde Europeo, y al reparto de migrantes, tendría que recoger «la defensa de los derechos de los castellanoparlantes».

Según Costa, la posición del PP sobre los migrantes es clara y también se han tomado iniciativas en apoyo al sector agrario. Vox no preguntó ayer por vivienda ni se refirió al decreto –sobre el que sí preguntaron otros portavoces– pero este asunto ha marcado la sesión.

El socialista Iago Negueruela entiende, y se lo dijo, que Costa ha perdido hace tiempo las formas y se refirió a un comentario que hizo hace una semana, cuando pidió a los socialistas que «se quiten de en medio». El socialista le dijo que «igual es usted el que se tiene que quitar de en medio». Este respondió que los socialistas no están para dar lecciones de nada e insistió en que habían pactado con Vox y que «a ver cómo lo explican en su congreso».

La respuesta del socialista fue que la izquierda les ayudó a salir de las encerronas de Vox. Otro socialista, el diputado Llorenç Pou, también la tomó con Costa. Le dijo que desconocía la labor del Parlament, y le citó varias veces a Montesquieu. «Creo que no se han dado cuenta de que están totalmente solos y no tienen apoyo de nadie», dijo. «Ustedes actúan con autoritarismo y prepotencia y así les va. No es que nosotros hayamos pactado con Vox, es que el único que se niega al control parlamentario es el PP», añadió.

Apesteguia (Més) también se refirió a la falta de apoyos, en este caso para sacar las propuestas de turismo. «¿Con quién piensan aprobarlas», preguntó.

Durante la sesión de este martes, El diputado de Vox Sergio Rodríguez comenzó su pregunta a Antoni Costa diciendo que «tras casi una hora de oír rebuznar a la izquierda dan ganas de decirle a todo que sí pero igual me arrepiento». El ecosoberanista Lluís Apesteguia pidió la palabra para pedir al presidente de la Cámara que amonestara al diputado (lo que no hizo ) y que retirara del orden de día esa expresión. La polémica se había iniciado por las réplicas del conseller Mateo a Cristina Gómez (Podemos) por haber aprobado «cero viviendas».