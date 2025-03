Trabajadoras del centro de acogida Puig dels Bous denuncian sus condiciones

Varias trabajadoras del centro de primera acogida de Puig dels Bous alzan la voz y denuncian en Ultima Hora las precarias condiciones con las que se están atendiendo a los menores que residen en él. Falta de suministro de alimentos y de personal cualificado, una ocupación por encima de lo habitual y unas cargas de trabajo muy altas son algunas de sus quejas y los principales problemas que llevan soportando durante meses.

Una situación de la que el IMAS, organismo competente, no es ajeno, ya que reconoce que es consciente de que hay dificultades, que no es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora, y que se tomarán medidas para mejorar la situación. El centro acoge a niños y adolescentes de hasta 16 años, pero las mayores dificultades se están viviendo en los pisos de Menuts, donde actualmente hay ocho niños de entre 3 y 6 años; algunos con discapacidad. «Tenemos tanto estrés que las bajas son continuas, los compañeros que hacen de itinerantes acaban destrozados también. Es una rueda que acaba con todos», dice una de las profesionales.

«El problema más grave es el de la alimentación», indica otra. Hasta hace unos meses, el suministro corría a cuenta de una empresa, pero el contrató finalizó, la nueva licitación quedó desierta y ahora sigue suministrando la misma compañía. «Se hacen pedidos y no llegan completos y la calidad ha bajado drásticamente», asegura otra trabajadora. «He llegado a traer fruta de mi casa. A veces no hay dinero para comprar medicación». Las tres cocineras encargadas han acabado cogiendo una baja y ahora las que se ocupan del comedor son auxiliares educativas con turnos rotativos. «Falta mucho personal, estamos haciendo más horas que un reloj. En una semana he librado un día, con turnos de noche».

Años atrás no era habitual que niños tan pequeños y con perfiles como discapacidad o TEA estuvieran en el centro, pero ahora hay más de las plazas disponibles y sus estancias se alargan incluso un año; cuando antes solían hacerlo pocos meses: «Hay una niña a la que quieren adoptar, pero lleva tanto tiempo aquí que no se quiere ir».

Por su parte, el IMAS asegura que «lo que está pasando es una muestra de lo que venimos diciendo hace meses. El sistema de protección está tensionado con falta de espacios y profesionales». Dice ser consciente de los «grandes esfuerzos» de los profesionales de este centro e indica que en breve saldrá una nueva licitación donde se han intentado solucionar los problemas de la falta de alimentos y su calidad.