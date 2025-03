«Si sube el precio del diésel se encarecerá todo, especialmente en Baleares», advierte el presidente de la Federación Balear de Transportes, Rafel Roig. No obstante, espera que el Gobierno aplique excepciones a los transportistas en el caso de llevar a cabo la subida del impuesto reclamada por la Comisión Europea.

Roig argumenta que si los transportistas tienen que pagar más por el combustible se verán obligados a repercutir los incrementos de costes en los precios que pagan los consumidores. En este punto, resalta que en el caso de las Islas es aún más grave puesto que gran parte de los productos que se consumen hay que traerlos de la Península, con el sobrecoste que eso conlleva.

El presidente de la Federación Balear de Transportes asgura que «todas las subidas de impuestos son negativas», ya que impactan directamente en la econonmía de los ciudadanos, que ven mermada su capacidad de gasto y, por tanto, se produce una caída del consumo.

Posibles movilizaciones

A nivel nacional, los transportistas ya han advertido de que si finalmente se sube el impuesto al diésel llevarán a cabo movilizaciones en señal de protesta, e incluso, no descartan realizar paros. No obstante, mantienen la esperanza de que este sector quede exento del alza impositiva y, por tanto, no verse afectados.

El econiomista Pep Ignasi Aguiló resalta que «el diésel es el combustible más empleado en el transporte de mercancías y en el colectivo de pasajeros», aunque puntualiza que «el impacto será mayor en el de mercancías, ya que al contar con menos conductores que el de pasajeros supone una parte mayor del coste total». A su modo de ver, «esto hace pensar que podría haber movilizaciones y protestas. Por tanto, el Gobierno puede acabar cediendo ante las mismas y creando líneas de subvenciones para sectores determinados, que incrementarán la burocracia».

Baleares tienen más coches de gasolina

Por otra parte, Aguiló apunta que Baleares cuenta con un parque móvil diésel inferior al de gasolina, ya que representa un 35% del total, aproximadamente. De este modo, resalta que «podemos suponer que el impacto también será más moderado que en otras CCAA».