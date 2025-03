El diésel subirá 10 céntimos el litro antes de Semana Santa si el Gobierno cumple la orden de la Comisión Europea y sube la tributación del citado carburante para incentivar la compra de vehículos eléctricos con la finalidad de reducir la contaminación. Cabe destacar que en el caso de no hacerlo, la Unión Europea podría bloquear parcial o totalmente los 8.000 millones de euros del quinto paquete de ayudas del Plan de Recuperación que le corresponden a España.

La Comisión Europea ha concedido a Gobierno una prórroga de tres semanas para cumplir todos los requisitos para poder beneficiarse de los citados fondos europeos y uno de ellos es la subida del impuesto al diésel. Se da la circunstancia de que España aplica un tributo más elevado sobre la gasolina que sobre el diésel, debido a que se entiende que este último es más utilizado por los sectores del transporte y la industria.

Las gasolineras no saben nada

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans, asegura que a falta de tres semanas de la posible subida del impuesto del diésel no saben nada. No obstante, lamenta que con este Gobierno ya están acostumbrados a este tipo de medidas, ya que al no tener los acuerdos parlamentarios suficientes suelen actuar 'in extremis'. Mayans teme que inicialmente se apruebe vía decreto en el Consejo de Ministros y, posteriormente, decaiga al no tener los votos necesarios en el Congreso de los Diputados.

En estos momentos se desconoce la postura del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, pero Mayans prevé que finalmente aprobará la subida del impuesto al diésel puesto que «no va a arriesgarse a perder 8.000 millones de euros de ayudas europeas».

«Es malo para los consumidores y para las gasolineras»

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares segura que subir el impuesto al diésel «es malo para los consumidores y para las gasolineras». En este sentido, argumenta que es negativo que los ciudadanos tengan que pagar más por los carburantes y para las estaciones de servicio porque se reducen sus ventas.

Mayans resalta que otra de las consecuencias de este incremento impositivo es que, con los precios actuales, el diésel se venderá más caro que la gasolina. Este martes el primero está a 1,55 euros el litros, por lo que con la subida del 10 céntimos pasaría a costar 1,65 euros el litro; mientras que la gasolina se vende a 1,61 euros el litro. Históricamente, el primer siempre ha sido más económico que el segundo, motivo por el que es más empleado por los transportistas.