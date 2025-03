Mercè Tell: «Para un inversor es clave conocer a los fundadores de una startup»

Mercè Tell es cofundadora y General Partner de Encomenda Capital Partners, empresa gestora de fondos de capital riesgo especializada en inversiones en startups tecnológicas en fase inicial. El 2 de abril impartirá la conferencia Los equipos y las personas en startups, como detectar que el equipo está preparado para intregrar un bisness angel en la IV edición de Connect’Up BABI (Balears Business Investors), que reunirá a emprendedores, inversores y expertos en el edificio de Ca n’Oleo.

¿Qué le atrajo al mundo de la inversión en startups y qué le motivó a formar parte de Encomenda Capital Partners?

Empecé mi carrera en una corporate en el departamento de M&A y descubrí allí el mundo de las startups, la innovación y las ganas de transformar la sociedad de los emprendedores. Fue allí donde decidí que me gustaba más estar en el otro lado de la mesa siendo quién financiaba, apoyaba y veía crecer los proyectos liderados por emprendedores y luego negociaba con grandes empresas para su venta. Volví a España buscando fondos de venture capital y me integré en uno de los fondos pioneros en Barcelona.

¿Cuáles son los principales criterios que analiza Encomenda Capital Partners antes de invertir en una startup en fase inicial pre-seed o seed?

Para nosotros lo más importante para la inversión en fase pre-seed o seed es el equipo fundador y el mercado. Buscamos emprendedores que tengan una visión única de un problema y que bien sea por educación, conocimientos o experiencia entiendan bien un mercado que les dé una ventaja competitiva decisiva. En cuanto al mercado buscamos oportunidades que tengan un potencial de crecimiento elevado por lo que tiene que el tamaño y el crecimiento del mercado objetivo también son importantes.

¿Qué errores comunes cometen los emprendedores al buscar inversión en las primeras fases de su negocio?

Los emprendedores suelen cometer errores como no validar su idea con pruebas de mercado, dedicar poco tiempo a conocer los inversores que más encajan con su proyecto o sobrevalorar su empresa sin fundamentos. Además, pueden fallar en su pitch por falta de claridad o preparación, no demostrar compromiso del equipo, buscar inversión demasiado pronto sin explorar alternativas, desconocer los términos de inversión e infravalorar el tiempo que lleva cerrar una ronda de financiación. También es común que no hagan seguimiento a los inversores: nos gusta conocer los proyectos pronto y ver su evolución antes de invertir.

¿Por qué considera que el equipo es un factor clave para atraer inversores?

En etapas iniciales donde invierte un business angels o nosotros mismos, que dentro de los fondos de Venture Capital somos de los que invertimos desde pre-seed, la compañía no tiene métricas todavía, incluso a veces no tiene ni el producto terminado, por lo que la confianza del inversor se deposita prácticamente en el equipo fundador y su potencial para ejecutar su visión de negocio.

¿Cuáles son las señales que le indican que un equipo fundador está realmente preparado para integrar un business angel?

No todos los proyectos son invertibles porque para empezar los fondos de capital riesgo, igual que los business angels, aunque estos últimos pueden tener una menor presión temporal, invertimos con el objetivo que un proyecto crezca y se consolide en su mercado para facilitar así nuestra salida del mismo. Las señales que buscamos en las primeras conversaciones con los fundadores de las startups van en esta línea, validar que tengan ambición global y capacidades para poder escalar rápidamente.

¿Qué habilidades o perfiles dentro del equipo suelen marcar la diferencia a la hora de decidir una inversión?

El hecho de haber emprendido anteriormente suele contribuir positivamente porque aunque el anterior proyecto no haya sido una historia de éxito seguro que han aprendido de los errores y se habrán encontrado con situaciones para la nueva aventura. La composición del equipo, su cohesión y diversidad de perfiles y experiencias también es un factor diferencial. Es más difícil (que no imposible) que invirtamos en un solo-founder porque sabemos que a futuro va a requerir de conocimiento en áreas de negocio donde seguro que no tiene experiencia.

Desde su experiencia, ¿Qué características tiene un equipo exitoso en una startup de alto crecimiento?

Complementariedad de perfiles y habilidades aunque siempre hay uno de los founders que actúa como líder, visión estratégica clara, resiliencia y ambición.

¿Cuáles son las expectativas realistas que debe tener un emprendedor al acercarse a un inversor en fase inicial?

Los inversores recibimos muchos proyectos mensualmente por lo que lo más habitual es que un proyecto no consiga pasar de unas pocas primeras reuniones, la mayoría de los inversores rechazamos más del 90% de las startups que analizamos. También deben ser realistas que puede tomar cierto tiempo cerrar una ronda de financiación.

¿Qué importancia tiene la preparación y la transparencia en la relación con los inversores?

La preparación y la transparencia son fundamentales en la relación con los inversores, ya que generan confianza, facilitan la toma de decisiones y aseguran una colaboración efectiva a largo plazo. Nuestros fondos cuentan con muchos inversores de diferentes industrias y nos puede resultar relativamente fácil contrastar cualquier información. Si cuando contrastamos algo no resulta ser cierto se genera automáticamente desconfianza en el proyecto.

En un ecosistema tan competitivo, ¿Cómo puede una startup destacar frente a otras que buscan financiación?

Con un mensaje claro. Métricas claras como crecimiento de usuarios, ingresos, retención o engagement que demuestre que existe demanda real y con casos de uso concretos y contando bien qué hace diferente su startup de otros proyectos y por qué el problema que resuelve es relevante.

¿Cuál es la mejor manera de abordar a un inversor y presentar una startup de forma efectiva?

Lo mejor siempre son las introducciones por parte de alguien de confianza del inversor que pueda referenciar acerca del emprendedor. Hoy en día con las redes sociales es relativamente fácil encontrar personas en común o detectar en qué evento vamos a participar para poder presentar un proyecto.

¿Qué sectores o modelos de negocio ve con mayor potencial de crecimiento en los próximos años?

En general ahora mismo estamos recibiendo muchas más oportunidades en B2B, con modelo de software as a service, que en B2C, pero hay muchos sectores donde se pueden aplicar muchas de las tecnologías actuales. Estamos en un muy buen momento porque tecnologías como la inteligencia artificial, la visión por computador, la robótica, el blockchain y otras soluciones desarrolladas en los últimos 10 años se están aplicando a resolver problemas reales de diferentes industrias, muchas veces combinando varias de ellas.

¿Cómo influye el contexto económico actual en las inversiones en startups y qué consejos daría a los emprendedores para adaptarse?

El contexto económico global influye directamente en la disponibilidad y condiciones de inversión para startups. En un entorno de alta inflación, tasas de interés elevadas y menor liquidez, los fondos de inversión y business angels se vuelven más cautelosos, priorizando startups con modelos de negocio sostenibles y rentables.

¿Qué mensaje clave le gustaría transmitir a los emprendedores que asistirán a su charla en Connect’Up Babi el próximo 2 de abril?

Para los inversores es clave quiénes son los fundadores de una startup para llegar a invertir pero para el emprendedor también debería ser crucial conocer a los inversores que va a incorporar en su compañía y el valor que le pueden aportar para que juntos puedan alcanzar el mayor éxito del proyecto.