Las plantas de la Antártida como solución para el futuro de los cultivos en Mallorca

La capacidad de adaptación de ciertas plantas, musgos y líquenes que sobreviven a las extremas condiciones meteorológicas de la Antártida pueden convertirse en una de las claves para el futuro de los cultivos de Mallorca u otras zonas del Mediterráneo, afectados directamente por los impactos de la crisis climática. Un grupo del Institut d’Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua de la Universitat de les Illes Balears (UIB) viajaron recientemente cinco semanas al continente helado para analizar la capacidad de adaptación de esas plantas para comprender y replicar su capacidad adaptativa.

El equipo todavía trabaja en las conclusiones y resultados de la expedición, pero este martes han podido avanzar algunas ideas. Como ha comentado uno de los científicos, el biólogo Xurxo Gago, hay plantas que son «tremendamente» eficientes con los recursos. «Que sean terriblemente eficientes les permite crecer y tolerar muchísimo. Es interesante porque si entendemos cómo funcionan esos mecanismos, lo podremos llevar a nuestros cultivos de modo que sean más eficientes en el uso del agua, los nutrientes, que es fundamental, y que no se pierda producción, pero que sean más tolerantes a una sequía o una helada», ha explicado en una rueda de prensa en la que han dado a conocer su investigación.

«Las plantas nos enseñan cuál es su nutrición ideal para promover ciertos mecanismos que les permitan crecer y desarrollarse, pero también tolerar. Podemos definir cómo es esa especie para que sean más eficientes», ha apuntado otro de los biólogos implicados, Javier Gulías. Sobre los cultivos, ha señalado que tradicionalmente se han seleccionado variedades muy productivas si el ambiente es favorable, pero nada favorables si el ambiente no es favorable.

Uno de los parajes antárticos en los que se analizaron plantas.

«Nos interesa analizar variedades que sean más graduales, quizás no tan productivas en condiciones favorables, pero que, si las condiciones no son favorables, son medianamente productivas», ha explicado. Gulías considera que este conocimiento es muy interesante para ambientes como en el Sahel, en el norte del continente africano, o incluso en España, donde hay años buenos, regulares y malos. «Cambiamos el paradigma porque cambian las necesidades y también las condiciones, y porque interesa poder cultivar en zonas no tan productivas», ha indicado.

El grupo viajó en enero a la base argentina Carlini, situada en la isla Rey Jorge, en el archipiélago de las Shetland del Sur, en el marco del proyecto de investigación 'Popeye'. El equipo de la UIB, en colaboración con las universidades de País Vasco, de Valencia y Oviedo, ha desarrollado con esta investigación nuevas técnicas y métodos portátiles para analizar muestras fuera del laboratorio, en entornos remotos con infraestructuras limitadas. Las condiciones meteorológicas supusieron un desafío adicional para los investigadores. Durante su estancia de cinco semanas entre enero y febrero, que coincidió con el periodo más cálido del verano antártico, se registraron temperaturas de entre -2 y 2 ºC y fuertes rachas de viento, lo que complicaba las labores de los investigadores.