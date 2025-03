El Parlament pide al Gobierno la retirada del Estatuto Marco

El Parlament ha aprobado instar al Gobierno de España a retirar la propuesta actual del Estatuto Marco para los profesionales sanitarios y a abrir un proceso de diálogo «real y efectivo» con todos los colectivos afectados.

Así se ha acordado en el pleno de este martes con la aprobación de una proposición no de ley (PNL) del PP que también reconoce públicamente la profesionalidad y dedicación de los profesionales sanitarios, destacando su importancia para el sistema de salud y el bienestar de la sociedad.

Este punto junto con otro que pide al Gobierno que considere e incorpore las demandas y propuestas de los colectivos afectados en la redacción del Estatuto Marco han sido aprobados por unanimidad.

La diputada 'popular' encargada de defender la proposición no de ley Isabel Maria Borrás, ha destacado que se trata de una iniciativa de «gran importancia» y ha defendido la necesidad de que el estatuto marco reconozca y valore «adecuadamente» la formación y la especialización de los profesionales sanitarios.

También ha reclamado que garantice su movilidad y sus oportunidades de desarrollo profesional, favorezca la conciliación entre la vida personal y laboral y asegure unas condiciones laborales «dignas y atractivas».

Asimismo, la Cámara ha instado al Ejecutivo --con 31 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones-- a elaborar un nuevo Estatuto Marco que también respete la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en relación con cuestiones bioéticas y garantice la implementación de medidas para combatir la falta de profesionales sanitarios, priorizando la estabilidad laboral, la reducción de burocracia y el refuerzo de incentivos para atraer y retener talento en el sistema sanitario.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha criticado la gestión de la Ministra de Sanidad, Mónica García, quien, a su parecer, no ha trabajado para llegar a consensos. «Su capacidad negociadora evidentemente es muy limitada», ha afeado.

Por su parte, la diputada socialista Irantzu Fernández, cuyo grupo ha rechazado la PNL, ha asegurado que el texto del Estatuto Marco se va mejorando y modificando a partir de las negociaciones y aportaciones de todas las partes que se están produciendo ahora mismo. «Por tanto, no se puede retirar nada», ha defendido.

Durante el debate, la ecosoberanista Marta Carrió ha reconocido la necesidad de renovar el Estatuto Marco, una modificación que, a su parecer, tiene que «transitar de la mano de los profesionales que forman parte del sistema de salud».

En líneas generales se ha pronunciado el diputado menorquinista, Josep Castells, quien ha apuntado que es «la PNL clásica que pretende interferir» y ha considerado que no hay que pedir que se retire, cuando el proceso está en construcción, pero si que se ha mostrado de acuerdo con solicitar que se negocie con todos los sectores.

Pnl contra la segregación escolar

El Parlament ha rechazado --con 24 votos a favor y 32 votos en contra-- una proposición no de ley (PNL) de MÉS per Mallorca contra la segregación escolar que solicitaba, entre otras cuestiones, no pasar a una única zona de escolarización en Palma y volver a un número mayor de las actuales, y no incorporar el punto por antigua alumno.

La diputada ecosoberanista Maria Ramon, que ha defendido la PNL, ha señalado que la libre elección de lengua «trastoca» la planificación de una distribución equitativa del alumnado porque, a su parecer, crea falsas expectativas a las familias y hace que los centros de una misma red entren en competición para escolarizar al alumnado de un perfil socioeconómico concreto.

Asimismo, la Cámara ha rechazado también pedir al Govern que se vuelva a hacer el mapa de escolarización para que sea «una herramienta más para la redistribución inclusiva del alumnado».

PSIB, Unidas Podemos y Més per Menorca han mostrado su apoyo a la iniciativa. La socialista Amanda Fernández ha criticado que las políticas educativas del Govern «apuestan por beneficiar a familias y empresas privadas concretas que fomentan la discriminación y segregación escolar».

En este sentido se ha pronunciado la diputada de Unida Podemos, Cristina Gómez, quien ha agradecido la iniciativa señalado la importancia de «aspirar a tener un sistema escolar alejado de segregación y desigualdades».

De su lado, la 'popular' Ana Isabel Curtó ha subrayado que su formación cree en la libre elección de centro que, ha remarcado, «no crea segregación». Así, ha defendido un sistema educativo «libre, plural y de calidad».

Para la diputada de Vox Manuela Cañadas, la iniciativa «no responde a criterios pedagógicos» y proponen que las escuelas concertadas «mantengan su autonomía», optimizar el presupuesto educativo para mejorar infraestructuras y que la formación docente no se base en «adoctrinar en la agenda progresista».

La Cámara ha aprobado instar al Govern a dotar con recursos educativos, para bajar las ratios, todos los centros y aumentar los apoyos en el aula para atender mejor la realidad educativa, así como a dar apoyo a las familias para evitar la desigualdad sociocultural a la hora de realizar los procesos de escolarizción.