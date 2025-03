Més per Mallorca pide una tasa para los vehículos no matriculados en Baleares

El portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha pedido que la ley de movilidad sostenible que regulará y limitará la entrada de vehículos a Mallorca, anunciada este lunes por la institución insular, incluya una tasa para los coches no matriculados en Baleares. Esta será una de las propuestas que Més registrará en la fase de consulta previa para la elaboración de la norma, ha confirmado este martes Alzamora, según un comunicado.

En su opinión, la ley «llega tarde por la desidia del PP, que durante los dos primeros años de legislatura ha dilatado la adopción de medidas concretas con el objetivo de reducir los atascos en las carreteras, acabar el caos circulatorio y paliar el colapso derivado de la masificación». Alzamora ha recordado que Més per Mallorca planteó ya una iniciativa al respecto, primero en el Consell y luego en el Parlament, que no salieron adelante por el voto en contra del PP: «De haber prosperado, este verano ya se podría restringir la entrada de coches. Ahora, en cambio, tenemos que esperar como mínimo al 2027. Todo porque el PP está más interesado a alimentar un relato en el que no cree que en poner soluciones», ha dicho.

En esta ocasión, Alzamora ha reclamado a Galmés «celeridad y diligencia» con todos los trámites y «valentía». «El estudio de carga (de tráfico, elaborado por el Consell de Mallorca) es claro y apunta a que sobran 122.000 coches. El despliegue de la ley tiene que contemplar medidas efectivas y no aprobar un texto que quede en papel mojado», ha añadido el portavoz ecosoberanista. Una vez que Vox ya ha anunciado su rechazo a la ley, el voto de Més es «imprescindible», ha recordado Alzamora, quien ha afirmado que la formación condicionará su apoyo o no a la adopción de «medidas complementarias y concretas».

Ha pedido que se apliquen «todas y cada una de las medidas» planteadas en el estudio de carga de la red viaria y que se retire un recurso presentado por el Consell «con la intención de eliminar el carril bus VAO (para vehículos de alta ocupación)». Otra de las cuestiones de las que dependerá el sentido del voto de Més es el traspaso de competencias de transporte terrestre: «No podremos hacer nada de los que dice el estudio si no tenemos competencias».