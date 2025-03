Un gran tenedor logra vender pisos en sa Pobla «a un precio irrisorio» y Més pide al Govern que los compre

Més per Mallorca ha alertado de la venta «a un precio irrisorio» de 87 inmuebles en sa Pobla y ha pedido al Govern que haga uso de su derecho de compra preferente a través de la figura de tanteo y retracto. En un comunicado, los ecosoberanistas han explicado que el 25 de febrero de 2025 se presentó escritura ante notario por la venta de 87 bienes inmuebles del 2010 que un gran tenedor tiene en sa Pobla con un total de 99 referencias catastrales, entre aparcamientos, locales comerciales, oficinas y viviendas. Entre las propiedades ahora puestas a la venta se encuentran 21 pisos (de entre 103 y 169 metros cuadrados por un precio de entre 70.000 y 130.000 euros, bastante por debajo del precio de referencia catastral), 11 oficinas (de entre 80 y 100 metros cuadrados), 54 parkings y un local comercial.

Según Més per Mallorca, el vendedor, que se trata de Promotoria Coliseum Real State, es una empresa que en junio de 2024 figuraba en el registro de grandes tenedores como la empresa con más viviendas vacías, con un total de 101. «Haya sido o no haya sido informado y notificado de la voluntad de venta que marca la Ley, el Govern tiene que ejercer la compra y ponerlos a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler social. Es inexplicable que con viviendas a menos de 100.000 euros se haya inscrito en el registro la compra por otra empresa».

«O el Govern no tiene control sobre la actividad de las empresas o bien no quiere comprar viviendas para hacer frente a la emergencia habitacional», ha señalado el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa.

Los ecosoberanistas han recordado que las administraciones públicas disponen de dos meses para ejercer el derecho a compra desde el momento en que son notificadas de la voluntad de la venta por parte del gran tenedor y que el derecho de retracto se puede ejercer por el mismo precio y en iguales condiciones de adquisición en que, efectivamente, se ha producido la transmisión. Un precio que, además y en este caso, resulta «irrisorio» para Més por Mallorca en cuanto que se sitúa muy por debajo del valor de referencia catastral. La formación ha recordado que en esta compraventa se incluyen también oficinas fácilmente convertibles en viviendas.