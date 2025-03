Mateo, al PSIB: «Topar, restringir y limitar se les da de fábula excepto con los independentistas»

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha rechazado las medidas propuestas por el PSIB en materia de vivienda, señalando que a los socialistas «topar, restringir y limitar se les da de fábula excepto con los independentistas». Así se ha expresado Mateo este martes en el pleno del Parlament, tras ser preguntado por el socialista Damià Borràs por el impacto que tiene la regulación de viviendas fuera de ordenación en rústico en los precios de la vivienda.

El conseller ha señalado que el Govern trabaja en «soluciones que den respuesta a la situación de emergencia habitacional» ante «las no políticas» del anterior Ejecutivo que «no solo no ayudaron sino que agravaron la situación».

Asimismo la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha pedido al conseller de Vivienda que dimita tras «no responder» a su pregunta en el pleno del Parlament sobre cuántas viviendas se han entregado gracias al decreto de emergencia habitacional. «No solo no contesta sino que se ríe de las preguntas de la oposición», ha afeado la diputada en el pleno de este martes en el que ha formulado la preguntado al conseller «muy poco a poco para que le entienda».

Por su parte, el conseller ha remarcado que la vivienda no se construye «en tan poco tiempo» y que las políticas «más efectivas» pasan por disponer de más vivienda y aumentar la oferta. Ante la petición de dimisión de la diputada de Unidas Podemos, Mateo ha puesto en valor el plan de choque del Govern que tiene planificadas 5.000 viviendas, así como el resto de políticas en esta materia que se han impulsado desde su Conselleria. «No voy yo a ser el que falte al respecto de esta institución. Usted sí que ha faltado al respeto», ha zanjado.