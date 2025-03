El tiempo inestable se instala en Mallorca: se esperan tres semanas de lluvias

El tiempo inestable se ha instalado en Mallorca. Este mes de marzo ya ha llovido en promedio el doble de lo habitual en la Isla y se espera que siga lloviendo durante las próximas tres semanas. La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, precisa que esta información hay qe tomársela con mucha cautela, ya que falta bastante tiempo.

No obstante, informa que las modelos meteorológicos dan señales de lluvia hasta la primera semana de abril, incluida. En este punto, resalta que las precipitaciones convivirán con días soleados y nublados, ya que no quiere decir que vaya a llover de forma ininterrumpida durante las tres próximas semanas. De hecho, el próximo 20 de marzo, día que comienza la primavera, no se esperan precipitaciones en Mallorca.

La delegada y portavoz de la Aemet en Baleares expone que Mallorca estará bajo los efectos de la borrasca Laurence hasta el próximo miércoles por la tarde. De este modo, el martes habrá intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales a partir de la mañana, en general débiles. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o las nocturnas irán en ascenso. El viento será entre flojo y moderado del este girando a sureste por la noche.

El pronóstico del tiempo en Mallorca para el miércoles, último día del invierno, indica intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional, predominando el cielo poco nuboso por la tarde, cuando la Isla dejará de estar bajo la influencia de la borrasca Laurence. Además, habrá brumas matinales. Las temperaturas irán en ascenso; mientras que el viento será entre flojo y moderado del sur y sureste, girando a este durante la tarde.

Llega una nueva borrasca

El jueves, 20 de marzo, comienza la primavera a las 10:01 horas, y se espera la llegada de una nueva borrascas, que dejará polvo en suspensión y aire cálido del norte de África. Guerrero subraya que esto motivará una subida de las temperaturas: las máximas alcanzarán los 23º, mientras que lo normal en esta época son 17º. Esta jornada no lloverá.

Sin embargo, la delegada y portavoz de la Aemet avanza que las precipitaciones volverán el viernes, 21 de marzo, y podrían ir acompañadas de barro. Las temperaturas bajarán y se situarán en la media habitual, e incluso, por debajo en algunas zonas.