Paciente oncológica que participa en un ensayo clínico: «Cáncer no es igual a muerte»

«Cáncer no es igual a muerte», asegura Laura R. París, paciente oncológica, que participa en un ensayo clínico. En concreto, fue diagnosticada de cáncer de mama en abril de 2021, tenía antecedentes en su familia y aceptó bien la noticia. Actualmente está curada, pero recibe un tratamiento hormonal en fase experimental para evitar que el tumor se reproduzca; con este tiene menos síntomas que con el anterior.

Laura es paciente de Antonia Perelló, oncóloga de la Unidad del Cáncer de Mama de Son Espases, que fue la que le propuso participar en el ensayo clínico, ya que comprobó que cumplía los requisitos para formar parte del mismo. En concreto, se evalúa el tratamiento, prescrito para evitar recaídas. La citada paciente aceptó encantada, ya que le da mucha tranquilidad estar tan controlada por su oncóloga y su enfermera. «Siento una seguridad total», expresa. En este punto, destaca que en Son Espases «tenemos grandes profesionales» y manifiesta que «me hace mucha ilusión participar en el ensayo».

En cuanto al tratamiento, Laura admite que «es duro», especialmente cuando hay que realizar cirugías, como es su caso. Además, señala que se produce un cambio físico y, en ocasiones, mental, en función de cada persona. «Yo lo he asumido como cualquier otra enfermedad, he intentado normalizar el cáncer». Gracias a ello, resalta que «tengo una vida rica y plena, no he dejado que la enfermedad me controle».

A su modo de ver, «el cáncer es una enfermedad que está estigmatizada; otras no lo están tanto». Preguntada por el consejo que daría a las personas que acaba de ser diagnosticadas, expone que «les diría que busquen apoyo y que se informen de lo que tienen que asumir. También las instaría a que no se pregunten nunca ¿por qué me ha tocado a mí? Hay que aceptarlo». En su opinión, «no se debe victimizar a las personas que padecen cáncer».

Afortunadamente, se ha avanzado mucho en la lucha contra el cáncer, pero la oncóloga matiza que cada paciente es único y se trata de trabajar en que tengan una buena calidad de vida, aunque su patología no tenga cura. «El cáncer de mama se cura en un 90 % de los casos, pero también hay que ponerse en el lugar de ese 10 % que no lo hace», concluye.