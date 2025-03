Broncano ignora las reivindicaciones de vivienda de Mallorca y se queda con la Dama de Elche

La decepción vuela rumbo a la Isla. David Broncano, el presentador del conocido programa de televisión La Revuelta, ha ignorado los galopantes problemas de vivienda de Mallorca y ha preferido prestar atención a la reivindicación de una ilicitana para que la Dama de Elche vuelva a su ciudad o al doble de Jordi Évole. Los organizadores de las macroprotestas que se celebraron el año pasado, miembros del Banc dels Temps de Sencelles, han asistido al programa y han hecho llegar su mensaje reivindicativo al presentador, aprovechando que el próximo 5 de abril se ha convocado una huelga a nivel nacional por los problemas del precio de la vivienda, que en Mallorca ha alcanzado cotas insufribles.

Los mallorquines habían conseguido durante la grabación del programa que Broncano mostrara la camiseta 'Mallorca no es ven', e incluso habló en el escenario del grave problema de la vivienda que padece la Isla. Sin embargo, el esfuerzo de la delegación mallorquina ha sido en vano y a la hora de emitirse, han cortado la reivindicación de los insulares que consiguieron organizar las manifestaciones que congregaron a más de 10.000 personas el año pasado.

Los mallorquines han tenido que rivalizar con una asistente que reivindicaba la vuelta de la Dama de Elche a su ciudad natal y con el doble de Jordi Évole. Después de semanas intentando acudir como público, al final cinco mallorquines habían logrado colarse en el programa, que cuenta con audiencias millonarias. La Revuelta aprovecha la primera parte del programa para hacer partícipe al público para hacer llegar sus mensajes en horario de máxima audiencia. Y los miembros del Banc del Temps de Sencelles, pese a los problemas de conexiones aéreas, consiguieron entrar en el último momento, antes de la grabación del programa, y le han hecho llegar sus camisetas reivindicativas.

Carme Reynés, Laura Pérez, Elisa Muñoz, Óscar Martínez y Javier Barbero han cogido este lunes un avión a mediodía desde Palma hacia Madrid para asistir al programa, que se graba a media tarde. «Ha sido muy loco», reconoce Barbero, que todavía se está recuperando de la profunda decepción tras las horas trepidantes que ha vivido la delegación de Sencelles para llegar al teatro donde se graba La Revuelta.

«Estábamos ya en el finger, a punto de entrar en el avión, cuando han decidido que teníamos que cambiar de aeronave y hemos tenido que salir de nuevo para embarcar más tarde», explica Barbero. Ya en Madrid, han cogido un taxi directos al teatro de la Gran Vía donde se graba el programa. «Antes de la grabación, hay un espectáculo previo donde Sergio Bezos anima a los asistentes a salir al escenario para contar sus historias. Allí se seleccionan los que saldrán en antena. La competencia era feroz», reconoce el mallorquín. Pese al retraso y llegar los últimos, han conseguido hacerle llegar a Broncano y al resto del equipo las camisetas con el lema 'Mallorca no es ven', con el que miles de personas salieron a la calle el año pasado para protestar por el encarecimiento de la vivienda. Señalan incluso que las cámaras les enfocaran para mostrar su mensaje. Pero todo ha sido en vano: la única mención que han conseguido a su esfuerzo ha sido la de Sergio Bezos, que ha dejado caer que «el problema de Mallorca no lo hemos solucionado».

Al terminar la grabación, los mallorquines han vuelto a coger un taxi de camino al aeropuerto. «Y ha sido el mismo taxista que nos llevó al teatro el que nos ha recogido. Le explicamos nuestra iniciativa y nos ha animado tanto... Ha valorado muchísimo que nos hayamos esforzado por coger un avión y hacer llegar nuestro mensaje reivindicativo en horario de máxima audiencia». La comitiva ya estaba en el aeropuerto cuando ha empezado a emitirse el programa, confiados de que habían hecho llegar el problema de emergencia habitacional en Mallorca y animar a la participación a la huelga del próximo 5 de abril en Palma y en toda España, convocadas por los sindicatos de inquilinos del país. Nada más lejos de la realidad. No se ha hecho ninguna mención a la protesta organizada por el Banc del Temps de Secenles. La desilusión entre la comitiva mallorquina no ha podido ser más grande. «No hemos conseguido salir en antena y hacer llegar nuestro mensaje», señalaron los insulares, que han tenido que coger dos aviones y dos taxis para llegar hasta Madrid. Una vez más, el drama de los mallorquines que no pueden permitirse tener una vivienda en su propia isla vuelve a pasar inadvertido en la Península.