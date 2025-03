El Colegio Sant Pere triunfa en la FIRST LEGO League y consigue una plaza para la Gran Final Nacional

La FIRST LEGO League (FLL) es un programa educativo internacional que promueve las vocaciones científicas y tecnológicas entre jóvenes de 4 a 16 años a través de experiencias prácticas y divertidas. Cada año, FLL presenta un nuevo desafío que impulsa la creatividad de los participantes en las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Los equipos diseñan y construyen robots capaces de resolver retos propuestos, investigan sobre la temática anual y desarrollan un proyecto de innovación para solucionar un problema real.

Esta temporada es el desafío SUBMERGED, donde los equipos han utilizado el pensamiento creativo y la tecnología LEGO para explorar las capas del océano y llevar sus aprendizajes e ideas a la superficie mientras navegan hacia el futuro.

Este domingo se celebró la FIRST LEGO League local en modalidad online, con la participación de 25 equipos de toda España. El Colegio San Pedro participó con 4 equipos: Butaman (4º ESO B y C), Robotitanos (3º ESO B y C), Robothanos (1r BAT D y E) y Ocean Seekers (3º ESO A).

Todos los equipos del centro obtuvieron un reconocimiento en forma de premio. De esta forma, Robothanos logró el galardón a la excelencia en Ingeniería, mientras que Robotitans se alzó con el primer premio al Diseño del Robot y Butaman quedó en segundo lugar dentro de esta distinción.

Además, el equipo Ocean Seekers logró el 3er Premio Ingeniera Soy, que le otorga una plaza para la Gran Final Nacional que se celebrará el próximo 29 de marzo en Ferrol, en la Universidad de A Coruña. El Colegio San Pedro quiere expresar su agradecimiento a la escuela de buceo Big Blue Diving, patrocinador y colaborador en el proyecto de los equipos.