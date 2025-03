El PP admite abrir el decreto de vivienda sobre Palma a otros municipios

El grupo parlamentario popular admitiría extender el decreto que aprobó el viernes el Govern para facilitar la construcción de 20.000 viviendas en Palma a otros grandes municipios que soliciten adherirse, ha explicado Sebastià Sagreras.

Después de que Vox haya anunciado que no apoyará el decreto tal como lo ha aprobado el Govern porque lo considera insuficiente al limitarlo a Palma y no comprender suelo calificado como áreas de transición, Sagreras ha dicho que «el PP ve con buenos ojos abrirse a ampliar el contenido del decreto a municipios grandes», no solo de Mallorca, también de otras islas, pero respetando la autonomía municipal.

Una fórmula para hacerlo aplicable sería que el municipio interesado aprobara en pleno poder acogerse, ha añadido Sagreras en la rueda de prensa parlamentaria semanal. Sagreras ha incidido en que Vox Palma sí que apoya el decreto. El portavoz popular ha defendido que «no hay semana sin medida de vivienda» por parte del Govern y ha destacado que el decreto del viernes permitirá «desbloquear suelo para destinarlo a vivienda» y permitir construir 20.000, de las que la mitad serán vivienda de promoción o de precio limitado, y todas para residentes al exigir acreditar 5 años de residencia en la ciudad.

Ha rechazado las críticas de la oposición porque «no supone destrucción del territorio», ya que las promociones se harán «en suelo predestinado a hacer vivienda, suelo urbano y urbanizable», donde se aumenta la densidad. Según Sagreras, tampoco es un decreto especulativo porque la mitad de las viviendas deberán ser asequibles se tienen que construir antes o en paralelo a las de precio libre. El portavoz del PP ha señalado que estas medidas «contrastan con las no políticas de acceso a la vivienda el PSIB en los últimos 8 años» y con el hecho de que los problemas de acceso a la vivienda sean «la peor herencia» que ha dejado al PP «la izquierda».