Vox no apoya el nuevo decreto de vivienda del Govern, que tilda de insuficiente

La portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuela Cañadas, ha anunciado que no apoyarán el último decreto de vivienda del Govern, para promover la construcción de 20.000 viviendas en Palma, porque lo consideran «insuficiente», debería abarcar otros municipios y las áreas de transición.

Cañadas ha dicho que es «absolutamente falso» que el Govern lleve 6 meses hablando con Vox del decreto como dijo el viernes pasado el vicepresidente Antoni Costa y ha asegurado en la rueda de prensa semanal en el Parlament que únicamente recibieron «unos papelitos», el 25 de febrero sobre el borrador del decreto. Ha criticado que se lo hicieran llegar «con prisas y en el último momento», sin tiempo para que los juristas de Vox pudieran revisar el decreto y hacer propuestas. «No se puede gobernar de esta manera, sin negociar con nadie», ha advertido la portavoz de Vox.

«Así como está el decreto, o cambian se negocia y se cambia o no lo vamos a apoyar», ha insistido. Del contenido, critican que beneficie «exclusivamente a Palma», cuando el problema de acceso a la vivienda es acuciante en Mallorca y en Ibiza. Entre las alegaciones que planteó Vox en las dos semanas que tuvo antes de que lo aprobaran, reclamaron ampliarlo para construir vivienda también en las Áreas de Transición que fija el Plan Territorial, porque considera que se crearon para responder precisamente a momentos de «emergencia habitacional» como el actual.

Ha criticado por incoherente que el Govern permita construir en suelo público rústico «que está mucho más restringido que las áreas de transición». «Parece un decreto hecho a la carta, no es para todos los promotores de las islas y no para todos los municipios que están colindando con Palma», ha criticado Cañadas, que pide que las medidas puedan extenderse a municipios que quisieran adherirse, como Calvià, Llucmajor y Marratxí «que sostienen el peso de las viviendas que no se construyen en Palma». Cañadas ha acusado al Govern del PP de estar «haciendo políticas a golpe de titular que lo único que quieren son grandes titulares».

«No podemos estar apoyando y leyendo decretos de urgencia continuamente», ha cuestionado y ha recordado el decreto de medidas urgentes por problema de vivienda y otro de medidas excepcionales para alquiler, antes de éste. «¿Cuántos decretos quieren hacer? ¿Uno por municipio?», ha cuestionado. La postura crítica de Vox con el Govern se extiende a las medidas contra la masificación turística, sobre las que ha dicho que hace meses que manifestaron el rechazo a subir impuestos «y vienen con dos: la ecotasa y otro a los vehículos que vienen de la península o de cualquier sitio a Baleares».

Vox se opone a «todas las medidas de prohibición y restricción» y pide resolver los problemas de infraestructuras de la red ferroviaria, autopistas y carreteras secundarias. «No estamos de acuerdo en apoyar medidas que no van a ser beneficiosas para todos», ha dicho Cañadas, para quien la masificación ya es «de residentes». «El PP coge todas la banderas para quedar bien con todo el mundo», ha acusado la portavoz de Vox, que reprocha al Govern de Prohens que tenga «tanto miedo a las calles y a la gente».

Manuela Cañadas ha celebrado «el cambio de rumbo» en la Comunitat Valenciana, donde el presidente Carlos Mazón «se ha visto abandonado por su propio partido y si no sale Vos a rescatarle no tiene una salida». Ha subrayado las diferencias con el PP balear porque «en Valencia han llegado a acuerdos incluso en lengua, no solo es un acuerdo de presupuestos». «Aquí el PP gobierna con esta soberbia como si tuviera la mayoría absoluta que no tiene y solo quiere hablar de sus temas y no los que afectan al programa de Vox», ha reprochado.