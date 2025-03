El Govern, sobre la carta del GOB: «El turismo ha sido parte de la solución de esta tierra»

El conseller de Turisme del Govern, Jaume Bauzà, ha asegurado que no comparte la carta firmada por el GOB en la que pide a los turistas que no vengan porque ya no son bienvenidos, si bien ha precisado que respeta la opinión de todas las organizaciones, también de los ecologistas. «Es un ataque directo al turista», ha opinado el responsable de Turisme en las Islas.

«No compartimos el objetivo, que es que no vengan los turistas», ha dicho el conseller. Para el Govern, los turistas no son el problema. «El turismo ha sido parte de la solución de esta tierra», ha dicho Bauzà. El responsable de Turisme ha admitido que el turismo ha generado externalidades y ha creado problemas que se deben resolver y reconducir «pero no compartimos este ataque tan directo al turista».

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha discrepado con el conseller y ha señalado que, más que un toque a los turistas, es una llamada de atención a la clase política para que empiece a tomar medidas. Negueruela ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, abrió un diálogo sobre este asunto, pero ha opinado que, a medida «que no se toman iniciativas» se crean «frustraciones» en una sociedad «que lo está pidiendo». «Se puede hacer de una manera mejor o peor», ha dicho en referencia al mensaje concreto a los turistas para que no vengan.

En un carta abierta, el GOB y otras entidades ecologistas piden a las organizaciones ecologistas que no vengan a las Islas. «No necesitamos más turistas; de hecho, sois la fuente de nuestro problema. En este momento, no nos queda más remedio que pedir vuestra comprensión y que entendáis que los mallorquines decimos: basta, quedaos en casa», dice el texto. «Mallorca no es el paraíso que os están vendiendo, la población local está enfadada y ya no somos hospitalarios porque están destruyendo la tierra que amamos y muchos residentes tienen que emigrar», escriben en la carta.