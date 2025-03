Apesteguia exige al Govern que explique su postura contra la condonación de la deuda

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha exigido este lunes al Govern que explique «cuál es su propuesta» en relación con la condonación parcial de la deuda a las comunidades propuesta por el Gobierno y «cómo piensa trabajarla».

Apesteguia ha cuestionado que, desde que las comunidades donde gobierna el PP «se levantaron de la mesa» el día que el Gobierno hizo la propuesta, el Govern no ha tratado esta cuestión con los portavoces parlamentarios. Ha cuestionado que «en vez de plantear una alternativa y lucharla en aquel Consejo de Política Fiscal y Financiera», se marcharan sin más, ha criticado en la rueda de prensa semanal en el Parlament.

Apesteguia ha adelantado que en el pleno del martes preguntarán a la consellera de Salut, Manuela García, por el hospital privado que se está construyendo en Manacor; y además le preguntarán al vicepresidente, Antoni Costa, cuáles son las medidas turísticas que están dispuestos a negociar.

El coordinador de Més ha vuelto a criticar que no ha habido contactos con los portavoces de los grupos para abordar las medidas contra la masificación turística y ha advertido al Govern de que, «si no negocia, significará que no tenía ninguna intención de aprobarlas». El pleno debatirá además proposición no de ley de Més per Mallorca para que el Parlament se manifieste contra la segregación por motivos económicos, la segregación social.